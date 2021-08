Il castello di Cetona

In provincia di Siena, non lontano dal Lago Trasimeno, Lionard vende un castello di 1.200 mq con 10mila mq di terreni, piscina e addirittura un anfiteatro in stile romano in pietra a 8,9 milioni di euro. Gli esterni della residenza, della superficie di circa un ettaro, ospitano eleganti giardini ben curati, terrazze panoramiche dove rilassarsi o mangiare all’aperto e una zona solarium ricca di privacy con siepi, cespugli decorativi e olivi che attorniano la piscina in pietra.

La villa padronale ospita sette camere da letto con bagno privato e due magnifici saloni, mentre all’ingresso della proprietà ci sono sei appartamenti con dieci camere da letto e sei bagni. Ci sono anche una cappella privata, ricavata all’interno di una grotta di travertino, e un’elisuperficie.