Il castello nel milanese

Edificato nel 1593 sui resti di un’antica rocca del 1200 questo splendido castello alle porte di Milano è in vendita in trattativa riservata (oltre i 10 milioni di euro) da Lionard. Acquistato nei primi del ’900 da un’illustre famiglia, il castello è stato profondamente restaurato e trasformato in dimora privata, status in cui si trova ancor oggi. Fra i vari lavori effettuati, vi furono quelli riguardanti il giardino: l’architetto che se ne occupò, realizzò il parco sulla base degli antichi progetti del 1737 di Giovanni Antonio Veneroni.

Con una pianta a U, il castello ha una superficie abitabile di ben 6.500 mq. Una strada di 3 km, che attraversa il parco privato con boschi, prati e vigne, conduce al castello posto in cima alla collina. Gli interni offrono affreschi, arazzi, arredamenti di valore. Ci sono anche le scuderie.