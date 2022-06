Il Castello di Rocca Calascio - Abruzzo

Non sarà fra i castelli italiani più noti al grande pubblico ma questo imponente insediamento medievale, posto a 1.460 metri sul livello del mare all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e nel cuore dei Monti della Laga, vale un'escursione e non solo immaginarsi al posto di Sean Connery nella sua memorabile interpretazione di Guglielmo da Baskerville nel leggendario “Il nome della rosa”, che qui fu in parte girato. Considerata ancora oggi una delle principali fortificazioni abruzzesi, tutta costruita in pietra bianca, sovrasta l'antico borgo sottostante, oggi disabitato, e offre uno spettacolo a 360 gradi sull'intero Appennino. Fra storia e fiction (la Rocca è stata un set anche di pellicole cult come “Lady Hawke” e del più recente “The American” con George Clooney) è anche una meta perfetta per gli amanti della natura e gli appassionati del trekking.

