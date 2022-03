Il catalogo ci dice chi è l’«Architettrice»

Non si tratta insomma solo di una giusta rivendicazione di diritti negati, ma di una battaglia per una storia più inclusiva, resa oltretutto indilazionabile dall’attuale allargamento della platea professionale nel senso della gender equality. Non si tratta insomma solo di decostruire la narrativa incentrata sul ruolo prevalente dell’Occidente, ma di costruire una nuova narrativa inclusiva e capace di dar voce a una pluralità di storie e di traiettorie.

MAXXI

È l’esperimento tentato al MAXXI da Buone Nuove, che - come la mostra del Vitra Design Museum Here We Are! Donne nel design dal 1900 a oggi - prova a raccontare un universo architettonico in evoluzione dove la commemorazione storica si accompagna al censimento e alla promozione delle energie migliori della scena contemporanea.

Negli anni 70 fu avviata una importante riflessione sul “canone” dell’architettura occidentale, con un’analisi strutturalista dei meccanismi narrativi cui dobbiamo la costruzione dei più comuni “monumenti” storiografici. Ma - con l’esclusione del poderoso lavoro di Susann Torre e Cynthia Rock, Women in American Architecture a historic and contemporary perspective - si trattava di una revisione sostanzialmente ancora tutta al maschile, che lasciava inevasa la domanda sul non detto al femminile. Dimenticarsi del ruolo delle donne architetto è stata insomma parte integrante di una narrativa del passato dettata da pregiudizi e modelli di valore oggi non più accettabili, come dimostra la presenza (o meglio l’assenza) delle donne su Google, l’Oracolo digitale che oggi decreta l’esistenza di qualcuno al mondo.

Per questo l’8 marzo 2022 sarà celebrato nel silenzio della scrittura grazie al Women Wikipedia Design, l’evento annuale di edit-a-thon, la maratona delle comunità di Wikipedia, chiamata a incrementare il numero delle voci al femminile nella storia dell’arte, dell’architettura, del design. I risultati sono stati sinora strabilianti: 320 autori hanno creato 372 nuovi articoli e rieditato più di 900, riequilibrando le distorsioni di una storia che, anche nei ruoli di coppia di partnership, ha privilegiato la preminenza dei partner maschili.

Come ha osservato Carmen Espegel, le donne architetto del periodo eroico si erano date il compito di rendere abitabile l’astratta architettura della Nuova Oggettività, rendendo abitabile quella che Le Corbusier aveva definito la “botte di Diogene”: come Lilly Reich, ad esempio, controfigura sminuita di Mies van der Rohe, che pure, con la sua acuta sensibilità per i materiali e i colori, contribuì a cementarne la fama, accontentandosi di rimanere in penombra. Una bella lezione per l’ego maschile!