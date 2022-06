Il caviale made in Treviso piace agli chef

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il momento giusto: quello a partire dagli anni ‘90, quando gli storioni diventano specie protetta e la loro pesca viene vietata poiché bracconaggio e inquinamento ne mettono a rischio la sopravvivenza, e la specie viene inserita tra quelle in via di estinzione protette dalla Cites (la Convenzione di Washington sul Commercio internazionale di fauna e flora minacciate). Lo scenario mondiale del caviale comincia a cambiare e l’allevamento diventa una valida alternativa per sopperire alla mancanza di prodotto sul mercato, oltre che per la salvaguardia della specie. L’azienda di Rodolfo Giaveri inizia ad allevare le prime specie di storioni, da principio solo alla pesca sportiva o al consumo della carne.

Anche il posto è quello giusto: nel comune di San Bartolomeo di Breda, a pochi chilometri da Treviso, su oltre 15 ettari di allevamento protetti e controllati nel rispetto degli equilibri naturali, con acqua proveniente da fiume e da pozzi geotermici. Così è garantito l’equilibrio biochimico e perfino la giusta temperatura, che sono determinanti per lo storione che può vivere in acqua costantemente ricambiata senza ricircolo.

Made in Treviso

Nasce così il caviale Made in Treviso, dove cresce il “parco storioni” più vario del mondo: oltre 15 ettari di allevamento protetti e controllati. Che il caviale arrivi dalla Russia è, oggi, solo un luogo comune: annullata la produzione naturale, non è stato organizzato un sistema di allevamenti come in Italia e in Francia, che però ha scelto di allevare un solo tipo di storione.

Nell’azienda trevigiana Caviar Giaveri invece si produce caviale, allevando - un unicum fra le realtà del settore – dieci diverse specie: dallo Storione Russo al Siberiano fino allo Storione Sterleto, un piccolo pesce albino il cui caviale di colore chiaro/oro è molto amato dagli chef. Il 90% della produzione totale – 15 tonnellate – viene venduto all’estero, dato che in Italia il consumo è ancora molto legato a ricorrenze e feste come il Natale: «Per far conoscere il prodotto stiamo allargando il nostro raggio di azione: siamo presenti delle migliori gastronomie, collaboriamo con gli chef, e proponiamo prodotti innovativi per il gusto italiano come i filetti di storione in olio d’oliva, dal gusto delicato», spiega Giada Giaveri, che guida l’azienda con le sorelle Jenny e Joys.

Tre sorelle

Le tre giovani imprenditrici continuano la tradizione di famiglia a fianco del padre. Con loro 14 dipendenti, tutti presenti da anni in azienda perché «questo mestiere si impara in buona parte sul campo».