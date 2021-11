«Il centro di Palermo sarà un incubatore di imprese culturali»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Rafforzare il sistema dei Beni culturali, insistere sulla via di nuovi scavi grazie anche ai Fondi europei. Sono due punti di una strategia più ampia disegnata dall’assessore regionale ai Beni culturali della Sicilia Alberto Samonà. Proveniente dal mondo del giornalismo, Samonà si è ritrovato a occupare il posto che fu del compianto Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale morto in un incidente aereo in Etiopia.

Ho visto numeri interessanti quest’anno: mi pare che il post pandemia sia andato bene.

Loading...

Questa estate i 14 Parchi archeologici e i Musei, hanno fatto il pieno di visitatori: nel solo mese di agosto abbiamo avuto 546mila presenze con circa 65mila presenze in più rispetto allo scorso anno e avvicinandoci all’85% rispetto alle presenze del 2019, cioè del periodo pre Covid che era stato un anno record per la Sicilia. Ciò significa che in questi due anni abbiamo lavorato tantissimo.

Un altro dato riguarda le campagne di scavi.

C’è stata una ripresa in grande stile in tutta la Sicilia degli scavi archeologici con scoperte importanti presentate a livello nazionale e internazionale. Le convenzioni che abbiamo sottoscritto con le università italiane e straniere hanno portato migliaia di studenti, archeologi e professori a scavare in tutta la Sicilia. Poi c’è un’offerta museale importante.