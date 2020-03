Il Centro Estero Veneto a supporto di chi esporta di Barbara Ganz

Il Nuovo Centro Estero Veneto, funzione associata per l’internazionalizzazione delle Camere di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti e di Venezia Rovigo, in collaborazione con Promex – Azienda speciale della Camera di commercio di Padova e Unioncamere del Veneto, in coordinamento con il Ministero degli Affari esteri, ha attivato un servizio per la segnalazione di casi di difficoltà negli scambi internazionali connessi all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Per il presidente Mario Pozza «è indispensabile favorire una gestione oculata dell’emergenza, promuovendo azioni fattive di supporto al tessuto imprenditoriale locale, già fortemente compromesso dai critici sviluppi del contagio. Pertanto, il Sistema Camerale Veneto ha deciso di agire con urgenza a fianco degli imprenditori che devono affrontare queste nuove sfide, affinché il Veneto mantenga la propria competitività e continui a essere una delle regioni economiche europee più rilevanti».

Le imprese potranno segnalare le difficoltà negli scambi internazionali all’indirizzo mail: coronavirus.export@centroesteroveneto.it. Le informazioni pervenute saranno gestite avvalendosi della Rete Diplomatico-Consolare, delle Ambasciate, degli Uffici ICE Agenzia e delle Camere di Commercio Italiane all’Estero.