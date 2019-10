Il ceo di Apple Cook torna a Firenze per l’Osservatorio permanente giovani-editori Sarà l’ad del colosso californiano l’ospite con cui Andrea Ceccherini, presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, inaugurerà il 3 ottobre la ventesima edizione del progetto «Il Quotidiano in Classe»: un'iniziativa di media literacy, scrive l’osservatorio, per «elevare il pensiero critico dei giovani»

Sarà il Ceo di Apple Tim Cook ospite con cui Andrea Ceccherini, presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, inaugurerà il 3 ottobre la ventesima edizione del progetto «Il Quotidiano in Classe»: un'iniziativa di media literacy, scrive l’osservatorio, per «elevare il pensiero critico dei giovani, educandoli a riconoscere e valorizzare l'informazione di qualità riducendo i danni prodotti dalla diffusione delle fake news e delle verosomiglianze».

L'iniziativa ha l'obiettivo di «aiutare i giovani di oggi a diventare i cittadini di domani, sviluppando, attraverso la lettura critica e la consultazione di diverse fonti dell'informazione di qualità, sia digitale che cartacea, quello spirito critico e quel senso civico che rende l'uomo libero».

Il ritorno di Tim Cook

L’amministratore delegato del colosso californiano torna all’evento a distanza di due anni dalla sua ultima partecipazione, per incontrare gli studenti delle scuole secondarie superiori italiane che partecipano all'iniziativa dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori.

La giornata darà il via ai festeggiamenti per il ventesimo anniversario dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori. L'evento si inserisce nell'ambito di una serie di incontri, intitolati «20 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori: un dialogo internazionale per connettere i giovani al futuro».



Nelle scorse edizioni, gli studenti hanno potuto confrontarsi con alcuni nomi di peso nel mondo dell'hi-tech, del publishing e con i grandi leaders della Silicon Valley: da Eric Schmidt (già presidente esecutivo di Google) a James Murdoch (già Ceo di Century Fox e News Corp) sino a Jan Koum (co-fondatore di WhatsApp) e la vedova di Steve Jobs, Laureen Powell Jobs (fondatrice di Emerson Collective).