Il ceo ci mette la faccia per raccontare l’azienda

In Italia non è ancora un tema molto diffuso come in Usa, dove si parla spesso di “Ceo Branding”, anche se in realtà non riguarda solo la figura dell'amministratore delegato, ma vale per tutto il vertice delle aziende, dalle start up alle Pmi, dalle grandi imprese agli enti pubblici. Curare l'immagine e la comunicazione può portare a grandi risultati.

Può anche amplificare i valori dell'azienda, ad esempio rendendo credibili gli obiettivi di sostenibilità o impatto sociale che l’organizzazione vuole perseguire. Farlo male però può scatenare dei boomerang. Una strategia spesso diffusa in Italia è quella di limitarsi a non fare nulla e non occuparsi dell'immagine dei membri del management. Ricordiamoci però il primo assioma della comunicazione, ovvero che anche chi non vuole comunicare, sta comunicando.