Il ceo Duilio: «Sky, in Italia 1,2 miliardi di euro su contenuti e diritti nel solo 2021»

«Sky investe in Italia 1,2 miliardi all’anno fra contenuti e diritti». E concentrando il ragionamento solo sui contenuti originali «i 260 milioni messi in campo nell'ultimo anno rappresentano il 30 per cento in più rispetto a tre anni fa», ai tempi del pre Covid.

Andrea Duilio, 48 anni, ceo di Sky Italia da settembre dello scorso anno, in questa sua prima intervista da quando è diventato amministratore delegato, risponde così al Sole 24 Ore quando gli si chiede cosa Sky rappresenti oggi in Italia. «Siamo stati media company per molti anni e ora abbiamo cambiato pelle. Siamo una tech media company, con un rapporto molto più “rotondo” con i clienti».

Meno tifosi e più famiglie. E quella Serie A andata a Dazn, dopo anni in cui quel ruolo di primattore era stato di Sky, non è più vista come una mancanza esiziale. «Noi abbiamo comunque tre partite a settimana e una ricca offerta di calcio e sport», replica Duilio. «Pensi che oggi abbiamo il churn (il tasso di abbandono, ndr) più basso di sempre in Sky». Ora la nuova sfida si chiama Sky Glass, la smart tv lanciata la scorsa settimana in Italia: terzo Paese dopo Uk e Irlanda. «È un motivo di orgoglio, che sottolinea la centralità dell’Italia per Sky».

Sky Glass punta dritto sull’utilizzo del wifi come sostitutivo della parabola. Proprio ora, con tanti problemi che si sono verificati sullo streaming, ad esempio delle partite live?

In realtà Sky offre servizi in streaming da oltre dieci anni. E abbiamo implementato le migliori tecnologie per garantire una visione di qualità a tutti i nostri clienti. Trattiamo da sempre materiale live e non abbiamo mai avuto problemi grazie agli investimenti fatti. C’è poi da considerare un aspetto fondamentale.

Quale?

Il nostro azionista è Comcast. Poter contare sul know how di una telco così all’avanguardia fa la differenza. Gli investimenti di Comcast in innovazione fanno sì che oggi 75 milioni di clienti utilizzino questo sistema tecnologico e operativo globale, con 5 miliardi di streaming ogni settimana .