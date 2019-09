Il ceo Nissan nei guai per «compensi illeciti». Torna in auge Fca-Renault Le ammissioni di Saikawa riaccendono le ipotesi di ripresa dei negoziati tra la Losanga e la casa italo-americana guidata da Mike Manley di Al.An.

L’ormai ex presidente Carlos Ghosn voleva licenziarlo. Ma lui lo anticipò, avviando l’inchiesta interna sul suo superiore e informando la magistratura penale. Il 16 novembre Ghosn fu arrestato, chiudendo la carriera, e lui, il ceo Hiroto Saikawa, ne prese il posto, rivelando le malefatte del supermanager (a processo nel 2020 in marzo) che Renault aveva scelto nel 1999 per salvare Nissan.

Legge del contrappasso. Ieri è stato proprio Saikawa - fiero avversario sul ring dell’operazione di avvicinamento tra la partner nell’Alleanza franco-giapponese, Renault (poi c’è Mitsubishi, che però è il peso piuma della situazione)e l’italo-americana con sede in Olanda, Fiat Chrysler - a dover ammettere di avere la coscienza sporca.

Saikawa, dopo i primi rumor, ha convocato la stampa per confessare di aver percepito compensi più alti del previsto grazie a un sistema di incentivi. «La gestione dello schema (che si basava su remunerazioni legate all’andamento del titolo in Borsa, ndr) è stata condotta erroneamente», e lui stesso, pare, non era a conoscenza del cattivo funzionamento. Saikawa, confermato in giugno, ha aggiunto che restituirà l’importo in eccesso e che il prospetto, manco a dirlo, era stato creato durante la gestione Ghosn. Secondo i media del Sol Levante la vicenda sarà discussa nel cda di Nissan della prossima settimana. Il board deciderà se intraprendere o meno azioni disciplinari.

Le notizie dal Giappone, insieme a un contesto positivo per tutte le auto europee, hanno alimentato gli acquisti su Fca a Piazza Affari. Il titolo è salito del 2,93% a 12,58 euro in un Ftse Mib in salita dell’1%, anche grazie a nuove indiscrezioni su Renault-Nissan. E poi le novità sul fronte della trade war, con gli incontri Usa-Cina che dovrebbero riprendere il prossimo mese. Il comparto auto è stato il migliore in Europa con l'Eurostoxx di settore a +2,88 per cento.