Il Ceo di TikTok sotto torchio al Congresso Usa. Westminster lo vieta su tutti i dispositivi

Il democratico Frank Pallone, il capogruppo del partito in commissione, ha detto di non essere convinto che il piano di TikTok per la sicurezza possa funzionare. «Credo ancora che il governo comunista di Pechino controllerà e avrà la capacità di influenzare quello che fate», ha detto, dichiarando poi, parlando del tentativo di TikTok di presentarsi come una «società innocua che fornisce un servizio pubblico...io non me la bevo». Molti in Congresso sono convinti che TikTok non possa essere indipendente dal governo cinese, finché sarà di proprietà di ByteDance.

L’amministrazione Biden, recentemente, ha chiesto che i proprietari di TikTok vendano le loro quote, altrimenti potrebbe vietare l’uso del social negli Stati Uniti. Ore prima dell’audizione, la Cina ha detto che si opporrà a qualsiasi tentativo di obbligare ByteDance a vendere TikTok. Chew ha parlato del ’Project Texas’, il programma per spostare tutti i dati statunitensi su server nazionali, aggiungendo che la società sta cancellando i dati degli utenti ancora salvati su server che non si trovano negli Stati Uniti. Ma il piano da 1,5 miliardi di dollari di TikTok non sembra aver convinto i deputati.



Parlamento Uk lo vieta su tutti i dispositivi

Il parlamento britannico intanto ha deciso di vietare l’utilizzo di TikTok su tutti i suoi dispositivi e sulle sue reti, a ulteriore indicazione del sempre maggiore livello di preoccupazione per le implicazioni sulla sicurezza derivanti dall’utilizzo dell’app. “La sicurezza informatica è una priorità assoluta per tutti noi - afferma una nota inviata a tutti i membri del parlamento - e riteniamo che questo sia un passo necessario per garantire che i nostri dispositivi digitali rimangano il più sicuri possibile”. La mossa del Parlamento arriva una settimana dopo che il governo del Regno Unito ha deciso che l’app dovrebbe essere vietata su tutti i dispositivi di proprietà del governo a causa della “potenziale vulnerabilità dei dati del governo”.



L’India ha invece vietato TikTok e dozzine di altre app cinesi, incluso il servizio di messaggistica WeChat, per motivi di sicurezza e privacy.