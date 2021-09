Il ceo Venturini: «Digitale, nuovi mercati, sostenibilità: così porteremo Valentino nel futuro»

4' di lettura

Lusso fluido»: forse così Zygmunt Bauman avrebbe definito questo tempo in cui i passaggi di proprietà si rincorrono anche nell’industria dell’alto di gamma, complice la pandemia che ha riscritto i conti e i destini di molte aziende. Periodicamente anche su Valentino si affollano voci di cessione (sempre smentite) da parte del fondo qatarino Mayhoola, che l’ha rilevato per 710 milioni di euro nel 2012, o di quotazione.

Un ritorno a numeri positivi dopo un 2020 pesante

L’atmosfera che si respira nella storica sede romana di Palazzo Mignanelli esprime tutt’altro: fiducia, progettualità. Seduto su un divanetto di una sala affacciata sulla piazza, il ceo Jacopo Venturini condivide la sua visione su Valentino, per la prima volta dopo 15 mesi dal suo insediamento, arrivo che è in realtà un ritorno, il terzo, dopo i passaggi nel management di Prada e Gucci. «Siamo molto positivi per il futuro - spiega -, anche grazie a un primo semestre 2021 chiuso con ricavi in aumento del 64% rispetto allo stesso periodo 2020. Siamo anche vicini al pareggio con il 2019, il nostro anno migliore».

Se due anni fa Valentino aveva raggiunto 1,22 miliardi di ricavi, il 2020 del Covid si era chiuso con un calo del 28%. Ma proprio questo anno è servito a Venturini per mettere a punto la strategia per la maison che verrà: «Valentino è la casa di moda italiana più affermata al mondo, ed è proprio sul concetto di maison de couture che vogliamo dar forma al futuro - prosegue il ceo -. Un approccio su misura, centrato sul cliente, con cui stabilire un rapporto intenso, intimo. Un rapporto che inizia prima che il cliente entri in negozio, quando ci conosce attraverso tutti i nostri molteplici punti di contatto, soprattutto quelli digitali».

Il digitale deve essere umano

Digitale che ha permesso all’industria del lusso di superare i momenti più duri della pandemia: «La penetrazione dell’e-commerce è passata dal 5% del 2019 al 15% del 2020. Ma il digitale non serve solo per vendere, la tecnologia necessita di un tocco umano. I progetti digitali lanciati sul sito di Valentino, come Valentino Insight, hanno fatto aumentare il tempo di visita del 55%. Lo streaming della nostra sfilata Des Ateliers di Venezia e l’arrivo su Tik Tok ci hanno permesso di raggiungere in luglio i 30 milioni di earned media value, in crescita del 65% rispetto a un anno fa».

Un ambizioso piano retail, con Stati Uniti e Cina in primo piano

Tuttavia, quasi per paradosso, il digitale ha anche ribadito quanto la cura, il contatto fisico con il cliente sia cruciale. Ed è per questo che la crescita di Valentino passerà anche da convinti investimenti nella rete di negozi, oggi 225 in 139 location, soprattutto in Europa e Cina: «Le nostre vendite sono distribuite al 55% nei nostri negozi e al 45% nel wholesale, ma entro i prossimi cinque anni il rapporto sarà 70 e 30% - prosegue Venturini -. Stiamo lavorando anche alla nuova architettura dei negozi. Abbiamo in programma nuove aperture in città dove ancora non siamo presenti, come Ginevra e Venezia. Puntiamo soprattutto sugli Stati Uniti, uno dei nostri mercati più importanti dopo il Medio Oriente, dove il negozio appena aperto a Soho, New York, sta già andando molto bene, e dove apriremo a Miami e nel New Jersey nel 2022. Per la Mainland China abbiamo programmato importanti aperture, come a Shenzhen e Guangzhou. Il nostro approccio a quel mercato è stato troppo prudente in passato, ma abbiamo molte potenzialità e dobbiamo farci conoscere meglio». Raccontare Valentino è stato l’obiettivo di “Re-Signify”, mostra organizzata a Shanghai lo scorso dicembre e che a ottobre farà tappa a Pechino, prima di partire per altri Paesi.