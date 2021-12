Il check up delle province in sei tappe e 90 indicatori

5) Giustizia e sicurezza: dove sono meno diffusi illeciti e contenzioso;

6) Cultura e tempo libero: dove ci sono più offerta culturale, luoghi e servizi per il tempo libero.

Il punteggio da mille a zero

Per ciascuno dei 90 indicatori, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). In seguito, per ciascuna delle sei macro-categorie di settore, si individua una graduatoria determinata dal punteggio medio riportato nei 15 indicatori, ciascuno pesato in modo uguale all’altro (1/90). Infine, la classifica finale è costruita in base alla media aritmetica semplice delle sei graduatorie di settore.

Gli indici sintetici

Tra questi 90 indicatori ci sono 28 parametri aggiornati al 2021 (alcuni addirittura a settembre-ottobre scorso) e una decina di “indici sintetici”, tutti pubblicati nel 2021, che consentono all’indagine di andare ancora più in profondità in certi ambiti. Si tratta di indici che aggregano più parametri in determinati ambiti, elaborati da istituti terzi o direttamente dal Sole 24 Ore.

Tra questi, nei mesi scorsi sono stati presentati sulle pagine del quotidiano l’«Indice di sportività» di PtsClas, che da oltre dieci anni misura la diffusione e la qualità dello sport sul territorio. Oppure «Ecosistema urbano» di Legambiente sui dati ambientali delle città. E ancora: l’«ICity Rank 2021», elaborato da Fpa, frutto della sintesi di 36 indicatori sulla transizione digitale dei comuni.