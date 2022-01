Il chip per notebook più veloce di sempre

É il fiore all'occhiello della nuova gamma di chip Core di dodicesima generazione e si presenta con l'etichetta di processore per notebook più veloce di tutti i tempi. Con Core i9-12900HK, Intel fa un nuovo salto in avanti prestazionale votato a soddisfare qualsiasi esigenza di calcolo sfruttando un mix di tecnologie per la gestione intelligente dei carichi di lavoro. I suoi plus? Frequenza di clock fino a 5 GHz, 14 micro-cervelli (core), connettività Wi-Fi 6E integrata e supporto alla tecnologia Thunderbolt 4, gameplay fino al 28% più veloce rispetto alla concorrenza e prestazioni fino al 43% più elevate nel rendering 3D.

