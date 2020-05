Il cibo ordinabile su Instagram e non solo: così Facebook si schiera con le Pmi in crisi Nonostante gli aiuti governativi, veri o potenziali, la pandemia ha messo a dura prova molti comparti produttivi di Biagio Simonetta

Delle Pmi e delle loro difficoltà in questi giorni sospesi si sta parlando ampiamente. Nonostante gli aiuti governativi, veri o potenziali, la pandemia ha messo a dura prova molti comparti produttivi. E proprio le Piccole e medie imprese sono quelle che soffrono maggiormente.

Sostenerle è fondamentale per il benessere degli imprenditori, ma anche del sistema Paese. In questi giorni, con molti negozi ancora chiusi, ci siamo resi conto quanto i social network fungano da vetrina, e come il passaggio al business online sia diventato un’urgenza.

Proprio per queste ragioni, Facebook – che da quando il mondo è finito in quarantena ha introdotto nuovi strumenti per sostenere digitalmente le persone – oggi annuncia nuove iniziative per permettere alle persone di sostenere e scoprire le piccole imprese italiane. E per mantenere le aziende informate sugli strumenti a loro disposizione e in contatto con i propri clienti. Vediamole ne dettaglio.

Ordinare cibo su Instagram

La prima e vera grande novità riguarda Instagram. Quelli di Facebook hanno deciso di dare una grande mano a uno dei settori più aggrediti da questa crisi: la ristorazione. Per consentire alle persone di sostenere i ristoratori locali, Facebook Inc lancia per Instagram gli Ordini di cibo a domicilio. L’acquisto può essere effettuato tramite il pulsante “Ordina cibo” nei profili dei ristoranti o l’adesivo “Ordini di cibo” nelle storie e la persona viene poi indirizzata al sito di partner esterni (Deliveroo e UberEats per l’Italia) che si occupano di pagamenti e consegne. Facebook non si è certo inventata un nuovo sistema di food delivery, certo, ma di certo offre una vetrina molto importante ai ristoratori, e un servizio più comodo anche per gli utenti.

Buoni regali e gift card

Arriva anche in Italia la funzione con la quale le persone potranno accedere ai buoni regalo dei commercianti della loro città che partecipano all’iniziativa. Il tutto sarà visibile attraverso l’annuncio “Supporta le imprese locali” che compare nel feed di Facebook. Il pagamento dei buoni regali e dei voucher verrà effettuato attraverso siti partner.