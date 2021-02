Il ciclismo è uno sport meritocratico. Insegna che non c'è risultato senza fatica La storia di Ivan Basso, dal Giro d'Italia a manager di un'azienda di cosmetici per atleti di Redazione

La storia di Ivan Basso, dal Giro d'Italia a manager di un'azienda di cosmetici per atleti

Da predestinato della bicicletta alle due vittorie al Giro d'Italia nel 2006 e nel 2010. In mezzo anche dei piazzamenti d'onore sul podio del Tour de France e tanti, ma tanti chilometri macinati per le strade in giro per il mondo. Oggi Ivan Basso dirige un'azienda di cosmetici per atleti chiamata Bend36 che ha fondato insieme a un altro grande ex campione come Alberto Contador con il quale condivide anche la gestione della squadra di ciclismo Kometa Xstra con il ruolo di team manager. Presente lo scorso ottobre alla partenza da Palermo dell'ultimo Giro d'Italia in qualità di friend of the brand di Tissot, official timekeeper dell'evento, Basso si è raccontato in questa intervista.

Qual è stato il momento che ti ha portato a voler essere un ciclista professionista?

Era il 1984. Avevo sette anni e i miei genitori mi avevano portato all'Arena di Verona per vedere l'arrivo di Francesco Moser quando ha vinto quel Giro d'Italia. Lì ho realizzato che era quello che avrei voluto fare da grande. E poi la bicicletta era il mio gioco preferito. Sono convinto che la stragrande maggioranza delle persone si ricorda perfettamente la prima bici che ha avuto in regalo. La mia era azzurra.

Dal voler essere un ciclista a essere un campione non è così immediato il passaggio. Quando hai capito che lo saresti diventato?

Più che capirlo io me lo hanno fatto capire gli altri. Il ciclismo è uno sport molto meritocratico. Se vali continui. Il giudizio su di te lo danno le tue performance e i risultati che raggiungi. Le tappe con le salite o quelle a cronometro sono spietate.