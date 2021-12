Il cicloturismo volano per l’economia locale: «Fare sistema»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La bikeconomy, intesa come trend e come volano di sviluppo turistico dei territori è la strada da percorrere. Da queste basi, dall’amore per la bicicletta, e per le opportunità che offre, soprattutto in chiave turistica ma anche per una mobilità più sostenibile, si è svolta a Bari al teatro Kursaal Santa Lucia la due giorni “Puglia Bike Forum”, un confronto fra operatori regionali e nazionali nel settore, nata anche per capire come sviluppare in Puglia (e non solo) il cicloturismo. Si parte dai dati, tutti ottimisti, dello scorso anno: 4,7 milioni di italiani generando una spesa di oltre 4 miliardi di euro.



Una spesa che ricade su tutto il territorio. Come ha raccontato Sebastiano Venneri, responsabile del turismo di Legambiente, ragionare in termini di cicloturismo oggi porta benefici per i territori, l’ambiente e soprattutto per l’economia locale. Anche i in questo caso i dati sono da leggere: un cicloturista permane più notti (10 in media) di un turista classico, spende di più (940 euro pro capite), non inquina usando l’auto e va alla scoperta di zone dell’Italia più nascosta.

Secondo i dati Isnart presentati da Venneri, sempre più cicloturisti pedalano in Calabria, ma anche in Umbria, Abruzzo e altre regioni notoriamente fuori dai circuiti tradizionali, rispetto per esempio alle già rinomate Trentino Alto Adige e Veneto, fra le mecche del turismo su due ruote.

Ma è anche una questione di decentralizzazione: i turisti in bici passano da zone dell'entroterra, fuori dai soliti circuiti turistici.

Si parte dall'esempio di Bari per capire come una città italiana possa attestarsi tra le prime cinque destinazioni d'Europa. È il risultato del progetto strategico “Puglia 365”, che grazie a cospicui investimenti e al coinvolgimento dei vari operatori turistici ha trasformato la Puglia in un brand.