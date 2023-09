Il Cile riconosce tutela alla Doc: il gorgonzola è solo italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Gorgonzola è solo quello italiano. Dopo un iter durato quattro anni, il Cile ha riconosciuto la Denominazione di origine del formaggio Gorgonzola come 100% italiano. Risale al 2018 la prima richiesta del Consorzio per la tutela del gorgonzola di veder riconosciuta la denominazione di origine in Cile. Il procedimento si è poi allargato a una diatriba con gli Usa, dopo che l’organizzazione dei produttori lattiero-caseari statunitensi U.S. Diary Export Council si era opposta alla richiesta del gruppo italiano, sostenendo che il nome Gorgonzola corrisponde a un’indicazione generica per distinguere un tipo di formaggio blu.

Un primo esame tecnico effettuato dal ministero dell’Agricoltura cileno ha respinto le argomentazioni avanzate dall’organizzazione dei produttori Usa, affermando che solo un volume molto ridotto di formaggio blu proveniente dagli Stati Uniti entrava in Cile, quindi non poteva essere considerato generico. Allo stesso modo, non c’erano informazioni sulla produzione o sull’esportazione nazionale di formaggio Gorgonzola.

All’inizio di quest’anno, poi, l’Istituto nazionale per la proprietà intellettuale del Cile ha messo la parola fine alla vicenda, stabilendo che solo il formaggio prodotto in Italia può essere venduto con il nome di Gorgonzola. «Il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio Gorgonzola come 100% italiano - ha detto l’ambasciatrice d’Italia in Cile, Valeria Biagiotti - rappresenta un ulteriore passo nello sforzo che le autorità e le aziende italiane compiono ogni giorno in tutto il mondo contro l’italian sounding e per la tutela delle denominazioni tipiche italiane».