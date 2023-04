Il Cile vuole nazionalizzare l’estrazione del litio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha annunciato un piano che prevede che le aziende private accettino il governo cileno come partner nell’estrazione del litio, molto richiesto in tutto il mondo per l’utilizzo nelle batterie elettriche.

Boric ha detto che lo Stato parteciperà all’intero ciclo di produzione del litio in una «collaborazione pubblico-privata» che il governo controllerà.

L’iniziativa di Boric

«Qualsiasi azienda privata, sia straniera che locale, che voglia sfruttare il litio in Cile deve collaborare con lo Stato», ha dichiarato. Il Cile è il terzo Paese al mondo per riserve di litio, con 9,6 milioni di tonnellate, dopo la Bolivia con 21 milioni e l’Argentina con 19,3 milioni, secondo i dati del Servizio geologico degli Stati Uniti.

L’anno scorso, però, il Cile è stato il secondo produttore mondiale, con una stima di 39mila tonnellate, dopo l’Australia, con 61mila tonnellate.

Verso una compagnia nazionale del litio

Boric vuole creare una compagnia nazionale del litio che collabori con le aziende private, ma ha ammesso che probabilmente ciò non avverrà rapidamente perché richiederebbe il sostegno di una maggioranza assoluta in entrambe le Camere del Congresso, che è frammentato tra una varietà di partiti.