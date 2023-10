Il cinema italiano deve diventare un evento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dice Alessandro Usai (Colorado Film) che il pubblico oggi va al cinema a vedere un evento, qualcosa di cui si parla, come dimostrano i casi “Oppenheimer” e “Barbie”. Per decenni, dice Gianluca Curti (Minerva Pictures), la nostra è stata la seconda cinematografia al mondo, con i francesi, poi gli Usa hanno preso il volo, i film hanno budget 10 volte più dei nostri, sono distribuiti 100 volte più dei nostri.

Negli Usa l’uscita viene coperta da dodici mesi prima

«L’uscita viene coperta a partire da dodici mesi prima. Noi improvvisiamo un po’». Sono i produttori italiani al centro del quinto dei “Dialoghi sul futuro del cinema”, organizzati da Fondazione Cinema per Roma e Anica, al Maxxi, nell’ambito della Festa del cinema di Roma. Domanda: “Può il cinema italiano conquistare il pubblico italiano ed europeo?”. Modera Gian Luca Farinelli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, che dà subito una buona notizia: «Alla Festa del Cinema abbiamo venduto il 50% dei biglietti in più rispetto all’anno scorso».



Fondamentale riprendersi il pubblico

«Io credo che il pubblico ci sia, andiamo a riprendercelo», afferma Curti. «Il problema -secondo Francesca Cima (Indigo Film) è che nonveniamo più raccontati come una cosa importante per il Paese. Lo siamo stati, come è oggi la moda o la musica, ma oggi non siamo più un settore che rappresentata l’identità degli italiani». Il Paese sempre citato, in questo senso, è la Francia. «Il cinema in Francia - dice Angelo Barbagallo (Bibi Film Tv) - è un elemento fondamentale per l’identità culturale dei cittadini francesi. Viene studiato, innanzitutto. Viene aiutato. Per gli under 25 c’è un abbonamento di 8 euro al mese per andare al cinemaquanto si vuole».

Rutelli, tutte le voci del cinema perché il pubblico si innamori dei film prodotti in Italia

L’amore per il cinema va promosso a scuola

«Sì, l’amore per il cinema - dice Federica Lucisano (Lucisano Media Group) - va promosso nelle scuole. Quanto a noi, siamorimasti troppo nella ‘comfort zone’, che fra il 2006 e il 2016 vedevail cinema italiano al 30-35 per cento del mercato. Poi è cominciato ilcalo e abbiamo proposto ancora gli stessi schemi, gli stessi attori». Il messaggio di tutti è adesso “fare sistema”, collaborare per lostesso fine.

Potenziare la distribuzione

Barbagallo: «La distribuzione, la qualità dell’opera, la formazione devono essere coordinati in una stessa politica culturale. Per fare solo un esempio, c’era un epoca in cui Montaldo, Pontecorvo, Cecchi D’Amico si vedevano a piazza del Popolo e leggevano le sceneggiature degli altri». Marta Donzelli (Vivo Film): «Dobbiamo potenziare la distribuzione. E immaginare modelli di distribuzionediversi per prodotti diversi. Per i film più piccoli possiamo trarreispirazione dai teatri, che ora spesso sono pieni di pubblico giovane».