Il circolo virtuoso che può innescare la Ue È possibile legare politiche monetarie, fiscali e strutturali di Fabrizio Pagani

Dai primi mesi di quest’anno spira un vento nuovo sulla politica economica globale. I segni di rallentamento nell’economia mondiale hanno portato le banche centrali a cambiare rapidamente posizionamento: si è passati da una politica monetaria restrittiva a politiche accomodanti di taglio tassi e ripristino di misure espansive non convenzionali. La Federal Reserve americana è stata la prima a segnare il cambiamento, ma la Bce ha dato inequivocabili segnali in questo senso e misure concrete sono attese dalla riunione di settembre.

Finora i governi europei non hanno reagito con politiche anti-cicliche, nonostante proprio in Europa, ed in particolare in Germania ed Italia, il rallentamento della crescita sia più marcato e l’economia rischi di entrare in recessione. Le tensioni commerciali globali stanno avendo un impatto negativo violento sulle esportazioni tedesche e italiane. La Germania ha avuto un secondo trimestre negativo e l’indice di fiducia delle imprese è in discesa da mesi. L’Italia è a crescita zero per tutto il 2019.

Mercati ed osservatori si chiedono se i tempi siano maturi per un’azione economica espansiva a livello continentale. Contribuiscono a questa possibilità diversi nuovi fattori.

Per la prima volta da anni il governo tedesco sembra pronto a misure di stimolo, come anticipato dal Ministro delle Finanze Olaf Scholz. In questo senso si è espressa recentemente e con forza anche la Confindustria tedesca e un dibattito si è aperto su un allentamento dei vincoli costituzionali alle politiche in deficit.

Siamo in presenza di una nuova Commissione europea, che si sta insediando su un’idea di rinnovamento e con una guida determinata a segnare un nuovo corso, più integrazionista e pro-crescita. Molti sono gli spunti in questo senso nel discorso di metà luglio di Ursula von der Leyen al Parlamento europeo.