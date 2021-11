Il classico può essere sovversivo. Rinnovare partendo dalle fondamenta

Ascolta la versione audio dell'articolo

È una calda giornata luminosa e al quartier generale di Hermès , a Parigi, Nadège Vanhée-Cybulski, direttrice artistica del prêt-à-porter donna, presenta la sua collezione primavera-estate 2022 alla divisione global sales. Indossa jeans, camicia color navy con stampa foulard, cuffie e mascherina, ma con quella sua chioma ramata è inconfondibile. È un momento cruciale per il brand: il cosiddetto sales day è una delle ultime tappe di un percorso creativo durato 18 mesi, iniziato con la scelta della palette dei colori e concluso con la sfilata all'aeroporto Le Bourget, appena fuori Parigi. Vanhée-Cybulski, mentre coordina telecamera, suono e riprese, sta offrendo un'anteprima. «Mi sento come Madonna», ride aggiustandosi le cuffie. «Forse dovrei lanciarmi in una vogue dance».

Vanhée-Cybulski fra la sua libreria e un cero della processione della Settimana Santa di Siviglia, in un vaso acquistato a Kyoto.

Invece, eccola raccontare una serie di look, ognuno dei quali riassume i codici del lusso Hermès, con i segni distintivi e i motivi mutuati dai 16 métiers che compongono il portfolio della maison. Ecco un perlage di borchie, con profili in pelle presi dalle borse, usati per decorare, ornare o ridefinire una cucitura. I pantaloni dello smoking e gli shorts in pelle hanno coulisse ispirate ai sacchetti in cui si ripongono gli accessori per proteggerli dalla polvere. A Vanhée-Cybulski è piaciuta l'idea perché si tratta di dettagli umili, ma anche perché la coulisse si può regolare e adattare a molti stili diversi: puoi creare «la tua piccola ricetta personale», dice mentre mostra un miniabito in pelle con inserti in cotone che si può indossare aperto e oversize o, in maniera più graziosa, stretto in vita. La stampa Cliquetis di un foulard, una delle centinaia che ci sono nell'archivio, è stata decostruita – rispettando le proporzioni 90x90 cm – e rielaborata per una morbida camicia pigiama style e un cardigan. La stessa stampa è stata ingrandita, rifratta e poi trasferita su una tuta da lavoro in maniera così astratta da sembrare un'altra cosa. A un certo punto Vanhée-Cybulski stava per produrre un'intera collezione con i tessuti stampati: sarebbe stata una scelta piuttosto estrema, considerando che, di solito, non fanno impazzire né gli stylist né gli esperti che recensiscono le sfilate. Lei scrolla le spalle: «Le stampe sono così, a volte piacciono, a volte no».

La sala da pranzo, con un set di sedie di Tobia Scarpa, un tavolo italiano degli anni Venti, una lampada AKARI sospesa. Contro il muro, una lampada italiana vintage. Alle pareti, da sinistra, una fotografia di Geert Goiris, un collage di Ben Sansbury e una fotografia di Nicolas Provost.

Parla a voce bassa, ma è loquace e passa velocemente dagli aspetti tecnici sartoriali al suo personale rapporto con ogni capo. Infilandosi un giaccone sfoderato in cashmere color navy, tipico della maison, sussurra: «Vedi, è leggero come una nuvola». Di un vestito estivo in tessuto stampato, con giacca coordinata, dice: «Questo me lo metterei subito!». Spinge a esaminare tutti i dettagli, si preoccupa delle sensazioni che un capo dà quando lo si indossa. Sono passati sette anni da quando è stata nominata direttrice creativa womenswear, dopo aver lavorato per Céline sotto Phoebe Philo, Martin Margiela (ex-stilista di Hermès) e come direttrice design di The Row.

Una scultura di Izumi Kato, del muschio, un vaso VENINI, rossetti Rouge HERMÈS in edizione limitata collezione A/I 2021, pere di malachite e un vaso di porcellana BERNARDA UDLIMOGES.

«Nadège è stata l'unica persona che ho incontrato», racconta Axel Dumas, ceo di Hermès. «Abbiamo parlato del processo creativo e del mito della caverna di Platone, ma sapevo che volevo lavorare con lei perché ha tre qualità molto importanti: un apprezzamento e una comprensione autentici della maestria artigiana, cosa per me fondamentale perché mi piace discutere di asole e costruzione delle spalle; ha una visione moderna ed emancipata delle donne; è capace di lavorare in un ambiente creativo collaborativo (sotto la supervisione di suo cugino, il direttore artistico Pierre-Alexis Dumas)».

Una lampada italiana vintage degli anni Sessanta.

Come parte di un'azienda molto più grande – fondata nel 1837 come una selleria e che oggi spazia, tra le altre cose, dalla pelletteria al menswear, dagli oggetti per la casa ai profumi, dalla seta e ora anche ai cosmetici – Vanhée-Cybulski ci tiene a ricordare che non corre da sola. Eppure il suo contributo al successo del marchio francese è molto significativo. Il brand si è ripreso in fretta dalla pandemia. Ad aprile Hermès, maison familiare da sei generazioni, ha annunciato nel primo trimestre ricavi per oltre 2 miliardi di euro – +33 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 – e il gruppo prevede e confida che i profitti continueranno ad aumentare.