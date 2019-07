«Il cliente? Diventerà partner»

Direi di no. Questa domanda, se consente a tutti gli operatori di crescere, sta creando problemi enormi perché in molti luoghi c’è il cosiddetto overtourism. Troppa gente a Dubrovnik, sulla Torre di Pisa, a Venezia, nelle piccole isole e capacità non ampliabili in molti aereoporti. In molti luoghi si sta a lavorando sul come far transitare i passeggeri il prima possibile oppure su come destagionalizzare gli arrivi per proteggere i luoghi. Ma qualunque criterio ipotizzato diventa discriminante rispetto ai soggetti o ai contesti presi in esame. Questa è una delle sfide del nostro tempo.