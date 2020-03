Il clima è sempre più caldo: febbraio record in Italia dall’800

Queste osservazioni meterologiche, estratte dalla Banca dati di climatologia storica dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna (Cnr-Isac), certificano che l’inverno appena concluso è stato l’ottavo inverno più secco dal 1800 a oggi. Il deficit di precipitazioni risulta più contenuto al Nord (-25%) grazie alle precipitazioni dei primi giorni di dicembre, mentre sale a -55% al Sud, dove l’inverno appena concluso risulta il più secco da quando la Banca dati dispone degli strumenti di misurazione.

L’impatto dell’emergenza sanitaria sul clima e la qualità dell’aria

«Se la primavera non sarà abbastanza piovosa - afferma Michele Brunetti, responsabile della banca dati Cnr-Isac - c’è il rischio di un’estate estremamente siccitosa. Le precipitazioni estive sono di tipo convettivo e, se il pianeta non avrà nulla da evaporare perché è in deficit di acqua, i mesi estivi saranno molto secchi». Nel frattempo, in queste ore l’emergenza climatica sta passando in secondo piano davanti al dilagare del Coronavirus e c’è chi spera che la riduzione delle emissioni di Co2 (strettamente legata allo stop del traffico e delle attività produttive), già riscontrata in Cina, possa portare dei benefici.

«È facile - aggiunge Brunetti - che, a ruota, anche in Europa si registri una contrazione delle emissioni, ma l’impatto sul clima non è diretto. La Co2 si distribuisce in modo uniforme su tutto il pianeta e ha una vita media molto lunga, di circa 100 anni. Uno stop di pochi mesi non si noterà». Gli effetti dell’emergenza Coronavirus si tradurranno solo nella riduzione di areosol nell’atmosfera, perché le polveri sottili si rimuovono più facilmente.