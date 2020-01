Il climate change causerà la prossima crisi finanziaria. E potrebbe essere devastante Allarme della Banca dei Regolamenti internazionali: sarà un evento imprevedibile, un “cigno verde”, con effetti molto difficili da gestire. Monito per le banche centrali: devono avere un ruolo di stimolo e di coordinamento di Laura Serafini

Un nuovo cigno si staglia all’orizzonte e porta con sè i semi della prossima crisi finanziaria sistemica che potrebbe essere estremamente più potente e difficile da gestire delle crisi sin qui affrontate a livello globale. E questa volta non sarà più un cigno nero (come nel celebre libro Black Swan di Nassim Nicholas Taleb), ma verde e sarà trainato dai cambiamenti climatici.

L’allarme è lanciato dalla Banca dei regolamenti internazionali, l’istituzione regolatoria di supporto per le banche centrali mondiali e per il Financial Stability board, in un rapporto appena pubblicato dal titolo “Cigno verde. Cambiamenti climatici e stabilità del sistema finanziario: quale ruolo per banche centrali, regolatori e supervisori”, redatto dal vice dg Luiz Awazu Pereira de Silva assieme a Patrick Bolton, Morgan Després, Frédéric Samama e Romain Svartzman.

Cambiamenti climatici imprevedibili

In questa fase di grande incertezza, legata in sostanza alla grande imprevedibilità su come evolveranno i cambiamenti climatici, «le banche centrali possono essere trascinate inevitabilmente in acque inesplorate. – dice il rapporto – Se restano ferme e aspettano che altre autorità governative si muovano, possono essere esposte al rischio di non essere più in grado di raggiungere l’obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria e dei prezzi. E possono essere forzate a intervenire come salvatori di ultima istanza del clima ed essere costrette ad acquistare su grande scala asset svalutati (ancora incentrati sulle emissioni di carbonio, ndr) per salvare il sistema finanziario e anche oltre». Nella sostanza, la politica del wait and see (aspetta e vedi cosa accade), può rivelarsi molto pericolosa anche se l’interventismo non è la giusta risposta, perché «la buona volontà può aprire al moral hazard».

Il rapporto

La premessa del rapporto è nel fatto che i cambiamenti climatici sono fonte d’instabilità finanziaria e dei prezzi e per questo motivo le banche centrali sono chiamate a rivedere il ruolo ruolo, soprattutto in un’ottica di maggiore coordinamento tra le loro politiche e quelle dei governi e le iniziative del settore privato. Il rapporto si rifà al bestseller di Taleb, Black Swan, il Cigno Nero, pubblicato nel 2007 in concomitanza con la grande crisi causata da mutui americani subprime. I cigni neri sono eventi inattesi e rari, comunque non prevedibili con i modelli di analisi tradizionali (basati sulle serie storiche); i loro impatti sono su larga scala o estremi, possono essere spiegati solo dopo che sono avvenuti.

I cigni verdi – dice il rapporto – rispetto ai neri hanno la peculiarità di essere molto più pericolosi e amplificati da tre caratteristiche: la ragionevole certezza che alcune combinazioni di rischi naturali e connessi alla transizione energetica si materializzeranno e questo comporterà la necessità di un’azione per contrastarli nonostante l’incertezza su quando si verificheranno.