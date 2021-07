Il cloud provider distribuito Cubbit raccoglie 7 milioni di euro

I punti chiave Chi è Cubbit?

2' di lettura

Cubbit, provider europeo di cloud storage distribuito, ha chiuso una raccolta di 7 milioni di euro di finanziamenti di cui 3,5 milioni in aumento di capitale, 2,4 milioni in strumenti finanziari partecipativi (SFP) e 1,1 milioni in debito. Techstars e Primo Ventures reinvestono in Cubbit, ed entrano in società il Fondo Digitech – Azimut Libera Impresa, CDP Venture Capital Sgr, GELLIFY, i soci di IAG (Italian Angels for Growth), il Family Office di Massimo Prelz Oltramo. Oltre ai fondatori dell'azienda, entrano nel Consiglio di Amministrazione: Gianluca Dettori, Presidente di Primo Ventures, Fabio Nalucci, CEO di GELLIFY, e Mario Scuderi, Managing Partner di CDP Venture Capital. Come si legge nella nota il capitale raccolto sosterrà l'operatività di Cubbit dei prossimi 12-18 mesi, rafforzando la commercializzazione dei prodotti cloud grazie ad accordi di distribuzione nazionali e internazionali. Le risorse finanziarie consentiranno, inoltre, di lanciare nei prossimi mesi Next Generation Cloud Italian Pioneers.

Chi è Cubbit?

Cubbit, partner del progetto Europeo Gaia-X, è una ex-startup italiana “deep tech”. Nata nel 2016 dall'intuizione di quattro studenti universitari – il CTO Marco Moschettini, Stefano Onofri e Alessandro Cillario, entrambi co-CEO, e Lorenzo Posani, PhD - ambisce a diventare il più importante fornitore di servizi cloud distribuiti al mondo. Prima di questa operazione la società aveva ottenuto un grant da 2 milioni di euro con la vittoria a SME Instrument Fase 2 di Horizon 2020 dell'Unione Europea; una Campagna di Crowdfunding su Kickstarter e Indiegogo per lanciare le Cubbit Cell; l'ingresso dell'istituto finanziario internazionale Barclays a seguito del programma di accelerazione Techstars in cybersecurity di Tel Aviv. Nel corso del 2020 la Società ha già distribuito i propri prodotti ai suoi primi 3.500 clienti in oltre 70 paesi nel mondo.

Loading...