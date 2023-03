Il Club Altagamma approda a Dubai, hub chiave per le imprese del lusso made in Italy

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dopo la tappa inaugurale di Amsterdam nel 2018, seguita da Shanghai nel 2019 e da New York nel 2022, il progetto di Altagamma Club approda a Dubai: venerdì 3 marzo l’hotelBurj Al Arab Jumeirah della città emiratina ha ospitato il quarto incontro del percorso di internazionalizzazione, volto a promuovere l'eccellenza, lo stile di vita, la creatività e la qualità dell'Italia negli Emirati Arabi, mercato in continua espansione per l'industria del lusso.

Il progetto di networking della Fondazione, che coinvolge 113 marchi dell’eccellenza made in Italy, rientra nell'accordo quadro tra il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Altagamma per la valorizzazione del Made in Italy nel mondo. All'interno del Club di Dubai i country manager e i rappresentanti locali delle imprese aderenti ad Altagamma avranno la possibilità di confrontarsi e sviluppare insieme attività di storytelling e iniziative business.

Loading...

«Questa è una tappa importante nel percorso di internazionalizzazione di Altagamma - ha commentato Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, presente al lancio dell’iniziativa-. Gli Emirati Arabi Uniti sono da decenni un mercato significativo per l'industria dell'alto di gamma e negli ultimi anni hanno beneficiato della significativa crescita dell'offerta turistica. Il mercato dei beni personali di lusso nei Paesi del Golfo Persico ha superato nel 2022 i 10 miliardi di euro. In particolare, Dubai è la città con la più alta concentrazione di consumatori internazionali di alta gamma ed esiste un fortissimo apprezzamento per l'eccellenza del Made in Italy e per lo stile di vita italiano. L'Altagamma Club Dubai sarà una piattaforma importante di networking e condivisione di best practice e contatti fra i nostri soci, un luogo che promuoverà opportunità di business e sinergie non solo tra i brand della Fondazione, ma anche con i partner e le Istituzioni locali, grazie al fondamentale contributo del ministero degli Affari Esteri e dell’Agenzia Ice».



Come anticipato, il mercato del lusso nell’area dei Paesi del Gcc (Gulf Cooperation Council), è aumentato in media del 2-3% annuo fra 2016 e 2021, appesantito dagli anni di rallentamento del retail proprio negli Emirati - primo mercato con quasi il 50% della spesa dell’area - e poi dallo stop causato dalla pandemia. Ma 2019 e 2021 il tasso di crescita media è giunto al +11%, per un giro d’affari salito dai 7,5 miliardi di euro di spesa del 2019 ai 9,2 del 2021.

Dopo gli Emirati, il Paese dal quale proviene la quota maggiore di spesa in beni di lusso è l’Arabia Saudita, con il 23% nel 2021 e in crescita media annua dell’11%, seguito da Bahrein (10%), Kuwait (14%, ma con il tasso di crescita più alto, pari al +16%) e infine gli altri Paesi dell’area, vale a dire Bahrein e Oman con una quota complessiva del 4%.