Il coaching aziendale per affrontare il cambiamento e sviluppare la leadership

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

È già parte integrante delle strategie di learning and development e nell’arco dei prossimi dodici mesi si prevede possa registrare un ulteriore aumento (seppur moderato) degli investimenti ad esso dedicato. Il coaching è diventato una risorsa importante per molte organizzazioni, ci sono aziende che lo usano in modo tradizionale per la formazione continua e altre che vi si affigdano per supportare il processo di trasformazione agendo sul reskilling e l’upskilling dei propri collaboratori. E, soprattutto, è visto come potenziale risposta a una serie di sfide, a cominciare dall’implementazione delle iniziative DEI (Diversità, Equità, Inclusione) per lo sviluppo della leadership.

Attualmente, come conferma la ricerca “Business Trends in Coaching 2023 di CoachHub” (una delle principali piattaforme al mondo in questo settore), condotta su oltre 600 aziende in 42 paesi, Italia compresa, l’87% delle aziende investe in percorsi di coaching, il 34% di chi ha optato per soluzioni esterne ha preferito l’online e il digitale e fra i motivi principali per affidarsi a questa pratica prevale lo sviluppo della leadership a diversi livelli. E ancora: due terzi delle organizzazioni (il 61%) affermano di credere nel potenziale della realtà virtuale per l’acquisizione e il rafforzamento di nuove competenze e poco meno della metà (il 48%) vede l’intelligenza artificiale applicata al coaching molto utile per la gestione dei dati e il reporting.

Loading...

Quali sono dunque le linee guida del coaching fra presente e futuro? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Verrini, VP of Sales per le regioni Emea e Latin America della società tedesca.

Che cosa ci dice la ricerca, in generale?

Ci conferma l’affermazione del pieno potenziale riconosciuto al coaching da parte delle aziende, che lo considerano finalmente un alleato importante per raggiungere gli obiettivi di crescita non solo individuale ma anche del business.