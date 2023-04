Il codice a barre compie 50 anni. E ora si evolve per dare più informazioni

50 anni di codice a barre: così cambierà ancora i nostri acquisti

GS1 è l’organizzazione no profit presente in 116 paesi che sviluppa gli standard globali come il barcode e che è presente. In Italia dal 1978 è rappresentata da GS1 Italy, che si prepara a tagliare il traguardo dei 45 anni di attività.

GS1 Italy riunisce 40mila imprese dei settori largo consumo, sanitario, bancario, della pubblica amministrazione e della logistica. I sistemi standard GS1, i processi condivisi Ecr, i servizi e gli osservatori di ricerca che GS1 Italy mette a disposizione semplificano e accelerano il processo della trasformazione digitale delle imprese e della supply chain, perché permettono alle aziende di creare esperienze gratificanti per il consumatore, aumentare la trasparenza, ridurre i costi e fare scelte sostenibili.

GS1 sta ora «costruendo una rete di leader del settore per diffondere i barcode di nuova generazione in tutto il mondo».

«Dobbiamo replicare la visione ambiziosa dei leader che nel 1973 si unirono per il bene comune. Se passiamo tutti a una nuova generazione di codici a barre standard GS1, metteremo la tecnologia al servizio di un commercio più efficiente, di acquisti più sostenibili da parte dei consumatori e della sicurezza dei pazienti» afferma Francesco Pugliese, presidente di GS1 Italy.

Alla fine del 2020 è stato lanciato GS1 Digital Link che «definisce una nuova struttura standard di informazioni in un QR code per connettere i consumatori a tutte le informazioni di prodotto: dagli ingredienti alle indicazioni di riciclabilità, fino a offerte, valutazioni degli utenti, contenuti social e avvisi di richiamo».

Rappresentato da un normale QR code, scansionabile con lo smartphone, il GS1 Digital Link abilita insomma innumerevoli applicazioni, anche in chiave di sostenibilità: «può ad esempio – si legge in una nota – essere usato per contribuire alla riduzione degli sprechi, soprattutto alimentari, codificando la data di scadenza e abilitando in questo modo promozioni e incentivi per l’acquisto di prodotti vicini alla loro scadenza, e all'economia circolare, fornendo informazioni dettagliate sulla riciclabilità di prodotti e confezioni e consigli per il loro riuso o corretto conferimento».