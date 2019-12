Il Codice di procedura penale compie 30 anni: lo festeggia un nuovo manuale

Erosioni più o meno sottotraccia del metodo dialettico di accertamento giudiziale che continuano ancora oggi e che, se non fermate, portano ad un unico e solo risultato come ben segnalato dagli autori del manuale: «Di scivolamento in scivolamento il processo penale sta diventando altro da se stesso; non più la sede istituzionale deputata all’accertamento di fatti di reato che si suppongono già commessi, ma qualcosa di molto simile ad un arnese poliziesco attivato allo scopo di prevenire pericoli al di là dal realizzarsi».



Questa desolante distanza dell’attuale sistema dal modello originario di un processo penale accusatorio e garantista è ben presente in ogni analisi proposta dagli autori del volume. Non traspare tuttavia rassegnazione dalle pagine di questo nuovo manuale. Al contrario, emerge chiaramente la consapevolezza che solo mettendo in luce le criticità di un ritorno al modello inquisitorio e la pericolosità dell’abbandono dell’idea stessa di Codice, in favore di un catalogo di regole giurisprudenziali, le nuove generazioni di giuristi possano trovare la capacità, la forza, la determinazione per realizzare un processo penale in cui i diritti dell’individuo siano veramente tutelati, in cui la verità sia ricercata attraverso lo strumento più idoneo, che è la dialettica: un processo, insomma, che abbia al centro l’attività delle parti, tra loro eguali, con un giudice terzo e imparziale.

Senza dimenticare mai, tuttavia, che i testi delle leggi offrono una raffigurazione parziale, perché - avvertono gli autori del manuale - il processo, ogni processo, «è prodotto dalle disposizioni ma anche da uomini in carne e ossa, da ideologie, ambizioni, corpi che premono, media che condizionano, prassi, legittime, discutibili o devianti, tattiche, strategie, trabocchetti, trattative, ricatti, poteri e abusi di potere; il processo, ogni processo, è diritto ma non è soltanto diritto; è anche processo».