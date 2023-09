Il Codice della proprietà industriale rafforza il legame tra legali e università

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’obiettivo è incentivare la ricerca e lo sviluppo di innovazione e marchi. La riforma del Codice della proprietà industriale ha anche ampliato i fronti d’azione di avvocati, esperti di Ip e mandatari, rileggendo il rapporto tra ricercatori, professori e Università, introducendo diverse semplificazioni sul deposito di marchi e brevetti e specificando il rapporto tra brevetto europeo e italiano.

La nuova normativa - in vigore dal 23 agosto - spinge verso una maggiore collaborazione tra il mondo universitario e le imprese. In Italia ci sono alcune realtà che sul fronte della ricerca e della sua applicazione concreta stanno già facendo tantissimo. Ma l’auspicio è che altri centri con una vocazione per il trasferimento tecnologico meno radicata possano fare meglio sull’onda anche dell’attuale fermento dei venture capital. «Questa legge porta con sé l’esigenza di rivedere i regolamenti interni universitari che vanno allineati alla nuova normativa», commenta Claudia Ricciardi, partner in Bird & Bird. «Il nostro ruolo in questa fase - continua - è di supporto agli istituti di ricerca e agli atenei per disciplinare un procedimento che favorisca e aiuti il trasferimento tecnologico e, con esso, la valorizzazione dell’innovazione, anche attraverso la creazione di start up».

La riforma può incentivare l’arrivo di investimenti privati anche internazionali, ma bisogna attendere la pubblicazione di tutte le linee guida. «La normativa agevolerà - spiega Massimo Claudio Cozza, cofondatore di Cosmo Legal Group - anche il lavoro dei legali nella definizione degli accordi in ambito universitario e anche con i soggetti promotori e gli investitori privati».

Il Codice introduce poi una protezione maggiore all’interno delle fiere, con l’intento di potenziare la lotta alla contraffazione. Spiega Barbara Sartori, partner di CBA: «È una norma di grande tutela, ma bisogna capire come verrà accolta dai giudici e se sarà messa in atto in breve tempo. Quello del sequestro in fiera è una nuova opportunità per noi avvocati, che seguiamo anche casi di contenzioso».

Un’ altra delle novità del Codice è la coesistenza tra il brevetto europeo e quello nazionale. «Per gli operatori del diritto sarà dirompente - commenta Gualtiero Dragotti, partner di DLA Piper - e bisognerà decidere se evocare entrambi oppure no. Ai clienti abbiamo già dato alcuni alert: il focus è sicuramente sui rapporti con gli enti di ricerca e sull’importanza di depositare i brevetti italiani a fianco a quelli europei».