Il cohousing degli anziani come elisir di (più) lunga vita

La popolazione anziana in Europa è la più alta del pianeta con un trend in continua crescita. Si stima che nel 2060 un abitante su tre avrà più di 65 anni. Nonostante la popolazione sia più longeva, rimane esposta ad una serie di patologie croniche, spesso concomitanti, che richiedono cure giornaliere. Per rispondere a questa domanda, i governi propongono azioni definite empowerment, per garantire agli anziani indipendenza a lungo termine e assistenza controllata pur rimanendo nelle loro abitazioni...