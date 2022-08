La vera anima del collezionista è comprare soltanto ciò che si ama

Non sono mai stati così importanti come dopo la pandemia, che ha messo in crisi le istituzioni e colpito in modo consistente l'economia di chi l'arte la crea e produce. Sosteniamo istituzioni a livello globale quando crediamo nelle ambizioni di chi le dirige e, soprattutto, quando possiamo aiutare a concretizzarle. Le stesse motivazioni ci hanno mossi a supportare molti artisti e artiste in questi tempi difficili.

Puoi raccontarci qualcosa di più sulla riqualificazione del Museum of Contemporary Art Australia?

Abbiamo iniziato a occuparci del Museum of Contemporary Art Australia prima della sua apertura, alla fi ne degli anni Ottanta, e da allora lo abbiamo sempre sostenuto. Inaugurato nel 1991, si trova in una posizione straordinaria, di fronte all'Opera House, sul porto di Sydney. Nel 1999 ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione e ho partecipato all'assunzione di Liz Ann Macgregor (come direttrice del Museo, ndr); all'epoca l'istituzione era finanziariamente in difficoltà e il numero di visitatori piuttosto basso. Liz Ann fece un lavoro straordinario, ma il Museo soffriva per l'assenza di spazi dedicati all'educazione. Abbiamo lavorato in sinergia per immaginare un ampliamento. Dopo una lunga campagna di raccolta fondi, il Museo ampliato è stato inaugurato nei tempi e secondo i costi previsti. Nel 2019 le visite sono cresciute esponenzialmente e il MCA è stato riconosciuto come il museo d'arte contemporanea più visitato al mondo. Ho amato ogni momento dei miei dieci anni come presidente del suo Consiglio, e ora sono ambasciatore del museo.

Un altro particolare dell'abitazione australiana dei Mordant. ©Matt Lowden.

Vuoi parlarci dei tuoi ultimi progetti?

Al termine dell'ampliamento del MCA ho rivolto la mia attenzione al Padiglione dell'Australia alla Biennale di Venezia. Nel 1988 all'Australia è stato concesso uno degli ultimi siti ai Giardini ed è stato eretto velocemente un padiglione temporaneo che ha funzionato per molti anni, ma poi ha smesso di essere adatto allo scopo. In collaborazione con l'Australia Council for the Arts, abbiamo ottenuto l'autorizzazione a riqualificare il sito e indetto un concorso che ha portato alla nomina dello studio di architettura Denton Corker Marshall. Ho guidato la campagna di raccolta fondi e ho contribuito con la donazione principale; il padiglione è straordinario ed è il primo edificio del XXI secolo ai Giardini. Ora lavoro con Kate Fowle al MoMA PS1, di cui sono vicepresidente, e sono coinvolto come trustee e membro del comitato esecutivo dell'American Academy a Roma. Faccio parte di numerosi comitati artistici e consultivi a livello globale; è un impegno che adoro.