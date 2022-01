Il collezionismo è prendersi cura dei momenti condivisi con chi si ama

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli oggetti a me più cari sono quadri e fotografie di artisti che sono anche miei devoti amici. Mi riferisco a due persone in particolare: William Wegman e Gloria Vanderbilt Cooper, quest'ultima scomparsa purtroppo tre anni fa. Bill è famoso soprattutto per le immagini dei suoi cani da caccia, appartenenti alla razza dei Bracco di Weimar. Mentre Gloria, una brillante designer, artista e scrittrice, aveva un senso del colore unico, diverso da qualsiasi altra persona che io abbia mai incontrato: i suoi dipinti a olio sono davvero eccellenti.

Mi sono trasferita molte volte nel corso della mia vita e sempre ho portato con me, in ogni casa in cui sono andata ad abitare, le opere di entrambi: sono i pezzi di vita che proteggo con maggiore attenzione. Conservo con grande cura anche vecchie fotografie, in dimensioni assai ridotte, di un'elegante prozia e di una delle mie due amate nonne materne quando era ragazza: quest'ultima la porto sempre con me. Ma i dipinti di Gloria stanno al primo posto perché sono talmente evocativi e coinvolgenti, oltre che belli... In molti di questi quadri, vengono raffigurate tre bambine vestite di bianco. Sono senza volto e, a seconda del punto di vista e del soggetto, stanno fuggendo o avvicinandosi (ad esempio, in uno dei quadri che ho a casa, si approssimano a una barca che arriva su un'isola). Hanno il potere di inquietare chi le guarda perché un mistero le accompagna: da dove vengono? Chi sono?

Per il titolo di un racconto nel mio libro più recente ho preso spunto proprio da uno dei dipinti di Gloria: Cloudland (La terra delle nuvole). Ci sono le bambine in abiti bianchi sotto un'enorme nuvola scura. Amo quel quadro – era uno dei tanti che mi ha regalato – e la sensazione che suscita è quella che ho cercato di trasporre nel mio racconto, tale è il mio livello di fascinazione nei confronti di quelle bambine. Un altro dei suoi quadri che guardo quasi ogni giorno si intitola House Angel: Gloria ha dipinto una semplice casa rosa con un angelo fuori misura vestito di bianco e con una corona d'oro che pende dal suo capo. È così rassicurante questa figura protettiva accanto alla casa!

Non sono una persona che fa grandi acquisti, mi limito a procurarmi ciò che serve per i bisogni del quotidiano. Gli unici oggetti che mi piace acquistare sono gadget e accessori per cani: collari, cucce, tutto ciò che contribuisce al comfort e al divertimento. Il mio cane è morto quattro mesi fa, quindi ora compro questi oggetti solo per regalarli ai rifugi per i randagi.

Quando si parla di cani, il lavoro fotografico di Bill Wegman è noto in tutto il mondo. A cominciare dalle immagini che hanno come protagonista la magnifica, amatissima Fay. Faccio tesoro delle fotografie che mi ha regalato: ce n'è una in cui Bill insegna a un cucciolo a giocare a palla, un'altra in cui il muso di Fay spunta in cima a un albero di Natale. Bill mi ha donato anche una Polaroid di grande formato in cui è ritratta Fay seduta su uno sgabello e di fronte a lei ci sono proprio io: avevo fatto capolino nel suo studio un giorno in cui mi sentivo particolarmente giù di morale. Lui e sua moglie Christine mi hanno suggerito di prendere posto sullo sgabello davanti a Fay. Bill ha scattato e mi ha dato la Polaroid. Se c'è una parte di me dentro questa fotografia, è la mia immensa passione per i cani, un sentimento che ha contraddistinto tutta la mia esistenza. Per questo alcune immagini di Bill sono diventate la copertina dei miei libri: in una c'è Fay, tutta drappeggiata d'oro, che campeggia su uno sfondo ramato, in un'altra è ritratta la zampa del cucciolo di una generazione successiva, appoggiata sulla mia spalla, che emerge dai miei capelli ed è dello stesso colore grigio. Alcuni suoi lavori affiorano nelle mie storie, specie quelli in cui l'acqua rappresenta l'elemento dominante. Bill e Christine trascorrono parte dell'estate nel Maine e spesso soggiorno in una città non molto lontana dalla loro casa: ho visto da vicino e condiviso la vita dei luoghi che lui ritrae. Così, ogni volta che guardo le sue foto, mi riportano immediatamente con la mente là, in mezzo a loro.