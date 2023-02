Il collezionismo è una scelta d'istinto. E di affinità generazionale

Che cosa hai imparato dalla tua esperienza di gallerista per creare una collezione?

La galleria è stata la scintilla della mia passione per l'arte: mi ha insegnato a guardare, a vivere e a percepire tutto con maggiore intensità, aspetti che considero fondamentali per dare vita a una collezione. Vorrei sottolineare anche l'importanza del contatto e della relazione diretta con gli artisti. Grazie all'esperienza della galleria, apprezzo e rispetto il lavoro del gallerista.

“Mythenquai IV”(2007), di Pipilotti Rist.

Pensi che il web sia un mezzo utile per tenersi aggiornati sulle ultime tendenze?

La consultazione attuale del web può essere paragonata al modo in cui si sfogliavano i cataloghi in passato: se si conosce bene il lavoro di un artista, si può osservare l'evoluzione della sua ricerca anche online. Resta però difficile farsi un'idea di cosa significhi senza il contatto dal vivo. Per acquistare un'opera bisogna innamorarsene, sperimentare ciò che provoca in noi. Per questo reputo fondamentale l'interazione con l'opera nella realtà fisica.

Artisti emergenti da seguire con attenzione e artisti dimenticati da riscoprire.

Vorrei nominare Esther Gatón, Juliana Cerqueira Leite e Gabriel Chaile tra gli artisti emergenti da seguire. Aurèlia Muñoz e María Teresa Hincapié tra quelli da riscoprire.

Un dettaglio di “Public Interventions (Studies of Happiness 1979-1981)” (1981), di Alfredo Jaar.

Che cosa pensi del ruolo del gallerista e del collezionista e del loro rapporto?

Deve esserci una tale complicità che si finisce per essere come una famiglia.

Puoi raccontarci qualcosa di più sulla collezione Oliva Arauna e sulla Torre de Don Borja? Progetti recenti e prospettive future?

Ho iniziato a costruire la mia collezione quarant'anni fa e non ho mai ricevuto consulenze per i miei acquisti. A volte ho temuto di non aver seguito un fil rouge, poi mi sono resa conto che il filo che lega le opere tra loro sono proprio io. Non ho mai posto limiti alle mie inclinazioni, né mi sono preclusa l'interesse per i nuovi media, anche nei periodi in cui non ricevevano la giusta attenzione, come accadeva con la fotografia, il video o le installazioni. Jenny Holzer, Alfredo Jaar, Santiago Sierra, Miguel Rio Branco, Doris Salcedo, Thomas Ruff, Pipilotti Rist, Helmut Dorner, Reinhard Mucha, Zhang Peili sono alcuni degli artisti presenti nella collezione. Ha sede all'interno della Torre de Don Borja a Santillana del Mar. Si tratta di un edificio del XV secolo, ristrutturato come centro dedicato all'arte, alla comunicazione e all'editoria. Il centro è stato creato per valorizzare l'eredità di mio padre Pancho Pérez González e di Jesús Polanco, patrono dell'editoria in Spagna e fondatore di El País. Dal 2019 realizziamo mostre e ospitiamo conferenze legate alla storia di Jesús e all'eredità di Pancho. Recentemente, nella torre ho inaugurato la mostra Cultura=Capital. Questo titolo, tratto da un'opera di Alfredo Jaar, riconosce che la cultura non è solo un fattore di sviluppo economico, ma una necessità di base e un elemento essenziale per il progresso sociale. Nelle sale espositive troverete artisti che rappresentano il mio percorso di gallerista e altri, come per esempio Paul McCarthy, On Kawara, Gregory Crewdson, June Crespo.