Il collezionismo del futuro investe sui giovani e sulle piattaforme digitali

Anche se prestiamo spesso le nostre opere ai musei, gran parte della collezione è conservata in deposito. Per questo abbiamo deciso di rendere fruibili le opere che la compongono attraverso i social network, in particolare sul profilo Instagram . Questa scelta ci ha permesso non solo di dare visibilità alle opere, ma anche di incrociare il percorso di altre giovani collezioni come la nostra e una moltitudine di follower con cui scambiare opinioni e costruire riflessioni. L'innovazione, in questo senso, è qualcosa di antico come l'informazione e la comunicazione, capace di intensificare la diffusione, ma attraverso altri formati.

“Untitled” di Jonas Lund.

QUALI SONO LE SPECIFICITÀ DI UNA COLLEZIONE GIOVANE?

Penso che lo spirito intrinseco e profondo di una collezione d'arte giovane sia quello di mostrare o cogliere ciò che sta accadendo al momento, ciò che succede intorno a noi, le preoccupazioni e le urgenze della società e i grandi temi che ci circondano, istanze che molti artisti riescono a comprendere così bene. Credo anche che debba assumersi una buona dose di rischio in termini di sostegno ai giovani artisti della propria generazione.

QUAL È IL RUOLO DEL COLLEZIONISTA OGGI?

Ritengo che sia un ruolo essenziale, determinante, perché la scena artistica continui a essere in fermento. Penso che si debbano introdurre misure educative per incoraggiare il collezionismo e misure economiche per promuoverlo.