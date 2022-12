Il collezionismo per Hubert Bonnet si muove fra Bruxelles e la Provenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Hubert Bonnet è un uomo estremamente concreto: «Non sono un sognatore, cerco di agire», mi racconta, spiegando con questo principio la sua filosofia di vita. Proviene da una famiglia belga attiva nell'industria siderurgica e ha intrapreso il suo percorso individuale prima nella finanza e poi nell'immobiliare di lusso, riuscendo così a coniugare il talento per gli affari e la passione per design e architettura. Dopo gli studi a Bruxelles, Montreux e Dallas, ha iniziato la sua carriera a New York, dove è avvenuto il primo contatto con l'arte minimalista, che ha dato inizio alla sua lunga avventura come collezionista. Nel 2012 ha dato vita alla Fondation CAB, uno spazio no profit dedicato alla promozione dell'arte belga e internazionale. Da allora, la Fondazione ha organizzato 25 mostre e accolto oltre 32mila visitatori.

Qual è stata la tua prima acquisizione? E l’ultima?

La prima è stata una piccola scultura di Donald Judd, acquistata nel 1990. In genere, mi piacciono le opere radicali, chiare, forti e precise. L'ultima è l'esito di una commissione, ma ha tutte le caratteristiche appena elencate; si tratta di un lavoro di Pieter Vermeersch, attualmente esposto nella sede di Bruxelles della Fondation CAB.

Una vista della mostra “Fred Sandbac” (2021-2022), nella sede della Fondation CAB di Bruxelles. ©Laurent Brandajs

Quando e come hai iniziato a collezionare arte? Come è nata la tua passione per l’arte minimalista?

La collezione ha iniziato a prendere forma 25 anni fa, in un momento della mia vita molto delicato: avevo appena perso mia madre e mi trovavo a un punto di svolta. L'arte mi ha in qualche modo rassicurato, offrendomi un pretesto per prendermi delle pause dalla frenetica attività professionale. Forse è questa contrapposizione che mi ha condotto verso l'arte minimalista: le opere che acquisto sono lineari, essenziali e geometriche, quanto di più nettamente distante dal caos quotidiano.