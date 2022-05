Il collezionismo per Pamela Kramlich è questione di studio e prime impressioni

L'ingresso principale della Residenza Kramlich, nella Napa Valley. (Cleber Bonato, COURTESY Kramlich Collection)

Come scegli le opere? Preferisci comprare o commissionare nuovi lavori? A volte acquisto un'opera anni dopo averla vista; altre volte decido immediatamente. Qualche volta, l'opera giusta mi trova e basta. Nel corso degli anni ho iniziato a comprendere come la nostra collezione sia in profonda relazione con il mondo. Confido che gli artisti siano i visionari che ci garantiscono questo dialogo. In realtà non commissioniamo opere perché gli artisti hanno già creato tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Tre artisti emergenti da tenere d'occhio, e tre trascurati da riscoprire. Non sono esattamente emergenti, ma vorrei nominare: Garrett Bradley, per il suo lavoro sulle narrazioni storiche; Ian Cheng, perché sono curiosa di vedere come utilizzerà le nuove tecnologie e Richard Mosse, perché qualsiasi cosa stia esplorando merita la nostra attenzione. Sarebbe opportuno riscoprire il lavoro di Nalini Malani, Beryl Korot e James Benning, perché rimangono così incredibilmente rilevanti per la nostra esperienza del mondo attuale.

C. Richard e Pamela Kramlich. (Drew Altizer Photography)

Puoi parlarci della Collezione Kramlich e della sua inclinazione pionieristica verso la Media Art? Quando ho iniziato, non avevo in mente la collezione così come è configurata oggi. I primi tempi sono stati quelli della scoperta, della conoscenza di artisti allora emergenti che stavano ancora lavorando per definire la propria ricerca. Dopo un po', è diventato evidente che questo campo dell'arte avrebbe avuto un futuro e che dovevo prestare attenzione. Ho sentito la necessità di avviare delle collaborazioni istituzionali con la Tate di Londra, il MoMA di New York e il SFMOMA di San Francisco, in modo che tutti insieme potessimo sostenere e tutelare queste opere. Insieme abbiamo creato il New Art Trust e un sito web, Matters in Media Art, che documenta le migliori pratiche di media art.

“Sic Transit Gloria Mundi” (2012), di Mircea Cantor. (Cleber Bonato. COURTESY Kramlich Collection)

Potresti dirci di più sulla meravigliosa residenza Kramlich progettata da Herzog & De Meuron? Dick e io amiamo molto la nostra casa. Siamo estremamente grati a Jacques e a Pierre per la visione che hanno avuto quando si sono offerti di disegnare per noi uno spazio dove poter convivere con la nostra collezione. È un percorso durato 20 anni che ci ha sfidati a pensare oltre il possibile. Il risultato è un'architettura che dialoga con la natura, ma che sa anche raccontare l'arte e la tecnologia. È il massimo riflesso della nostra vita insieme.

Puoi suggerire alcuni indirizzi per una vacanza nella Napa Valley? Visitate Solage . Visitate Inglenook di Francis Ford Coppola e Promontory di Bill Harlan per i classici vini californiani. Per una cena stravagante, perdetevi nei vigneti del Cote Deux Mille e passate una serata al French Laundry. Si possono fare nuove amicizie nella Napa Valley Reserve, lunghe passeggiate per le strade di Yountville e St. Helena e fare un'indimenticabile colazione con cappuccino e croissant alle mandorle a The Station.