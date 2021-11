Il collezionismo secondo Fatima Maleki è un investimento nell'ospitalità

“Grazie” (1982), Albert Oehlen, olio e lacca su tela.

PREFERITE ACQUISTARE O COMMISSIONARE LE VOSTRE OPERE? Facciamo entrambe le cose. Siamo sempre stati vicini agli artisti e abbiamo commissionato in molte occasioni lavori site-specific, sia che si trattasse di artisti più giovani come Bea Bonafini o affermati come Antony Gormley. La connessione con il processo creativo è qualcosa di meraviglioso e gratificante, oltre che fonte di ispirazione continua.

“Superficie rossa” (2006), Enrico Castellani, smalto su alluminio fuso.

PENSI CHE IL WEB SIA UNO STRUMENTO UTILE PER RIMANERE AGGIORNATI SULLE ULTIME TENDENZE? È senza dubbio molto utile: condensa una quantità infinita di immagini da cui prendere spunto e permette di accedere alle principali gallerie e collezioni, documentate da splendidi cataloghi online. Detto questo, l'arte è essenzialmente un'esperienza viscerale e nulla può sostituire il contatto dal vivo per essere pienamente coinvolti e aspirare a una sollecitazione visiva intensa.

ARTISTI EMERGENTI DA TENERE D'OCCHIO E TRASCURATI DA RISCOPRIRE? Abbiamo seguito molti artisti dall'esordio al loro ingresso nell'establishment. È immensamente gratificante credere in un artista che poi riesce ad arrivare in alto. Amiamo il lavoro di Ryan Sullivan e riteniamo che Bea Bonafini e Samara Scott siano voci davvero promettenti. Siamo molto incuriositi dalle riscoperte e sentiamo che alcune opere, anche se realizzate da un artista che sta ricevendo poca attenzione, possano raccontare molto. Così abbiamo ritrovato il lavoro di Sam Gilliam e di Lynda Benglis.

PUOI PARLARCI DELLA TUA CASA E RESIDENZA D'ARTISTA NEL SUD DELLA FRANCIA? Mio marito e io siamo stati tra i primi collezionisti a Londra ad aprire la nostra casa a un pubblico più ampio. La nostra collezione è diventata un punto d'incontro per artisti, collezionisti, galleristi, celebrità, royals e amici. Questo nostro amore per l'arte ha offerto agli artisti l'opportunità di condividere il proprio lavoro con persone diverse, arricchendo le nostre vite. Sogniamo di estendere questa idea nel sud della Francia, offrendo agli artisti un rifugio per lavorare, oltre che per celebrare e coltivare la creatività in tutte le sue forme.

COSA NON POSSIAMO PERDERE DURANTE UNA VACANZA A BEAULIEU-SUR-MER? Vero gioiello della Costa Azzurra, Beaulieu-sur-Mer è un'oasi di pace, ricca di fascino antico, ma con uno spirito moderno. C'è il mercato del sabato mattina in Place Marinoni, le viste pittoresche della Plage des Fourmis e il porto naturale della Plage de la Petite Afrique. Da visitare assolutamente Villa Ephrussi, con il suo straordinario giardino, e Villa Kérylos dell'architetto Théodore Reinach. Da non perdere la passeggiata costiera da Beaulieu a Saint-Jean-Cap-Ferrat che abbraccia la costa e offre panorami favolosi. Per una notte da sogno a Beaulieu, proporrei l'hotel La Réserve, collocato in una splendida cornice a picco sul mare