Il collezionismo secondo Walter Vanhaerents deve puntare su media eterogenei

COME SI PUÒ INIZIARE A COLLEZIONARE ARTE E A SVILUPPARE UNA COLLEZIONE? QUALCHE CONSIGLIO?

La cosa più importante è comprare con il cuore e non con le orecchie, cioè per sentito dire. Se comprate ciò che amate, non rimarrete mai delusi.

COME SCEGLIE LE SUE OPERE? SI AFFIDA A UN ART DEALER O A UN CURATORE?

La collezione d'arte Vanhaerents è ancora in piena crescita: continuo a comprare opere, seguendo un fil rouge che collega gli anni Sessanta agli artisti di oggi. Questo offre la possibilità di mettere in relazione opere di giovani artisti emergenti con quelle degli artisti affermati a cui si sono ispirati. Le linee di connessione che tendo a tracciare all'interno della mia collezione non derivano da un piano prestabilito: la collezione è cresciuta in modo organico nel tempo e non ho chiesto consigli per costruirla. Naturalmente, mi documento a fondo, frequento le gallerie e visito molte mostre. Il collezionismo è diventato a tutti gli effetti un'attività di famiglia: anche mio figlio e mia figlia collezionano arte contemporanea. Dal 2020 sono pienamente coinvolti nel progetto e intendono portare avanti la Vanhaerents Art Collection in futuro.

“A Novel And Its Novelist” (2005) di Urs Fischer, in alluminio, pannelli acm, gesso, stampa uv inkjet, vernice lattice, marcatore a vernice acrilica e lacca protettiva uv.

QUALI SONO I CRITERI PER VALUTARE UN'OPERA D'ARTE? COME POSSIAMO CAPIRE SE IL PREZZO È APPROPRIATO?

Mi vengono in mente essenzialmente quattro criteri: originalità, tecnica, espressione e, il più importante, il gusto personale. Il prezzo d'acquisto è legato alla qualità. A mio parere, un artista, nell'arco della sua vita, realizza un massimo di 10 opere che possono essere considerate capolavori. Riuscire a comprare una di queste eccezioni è davvero straordinario.

PUÒ PARLARCI DELLA COLLEZIONE D'ARTE VANHAERENTS, DEI SUOI OBIETTIVI E DEL SUO PROGRAMMA?

La collezione comprende sia artisti affermati che emergenti e riflette profondamente l'eterogeneità delle pratiche artistiche e dei media attuali, tra cui pittura, disegno, scultura, installazione, fotografia e video. Dal 2007 la Vanhaerents ha organizzato tre mostre collettive e cinque mostre personali di artisti rappresentati nella collezione. Nel 2015 è stata presentata per la prima volta fuori dal Belgio, in occasione della 56a Biennale di Venezia. Nel 2019 è stata esposta in un evento collaterale dell'edizione successiva e ha accolto più di 130mila visitatori. Nel 2017 abbiamo deciso di cambiare radicalmente la nostra metodologia di lavoro: rinnovando sia la presentazione delle opere che la loro gestione quotidiana. Abbiamo adottato il format di un “viewing depot”.