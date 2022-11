Il collezionismo sviluppa dinamismo a cavallo fra imprenditoria e creatività

“Soñé que revelabas XV” (2002), di Juan Uslé, dispersione vinilica e pigmento secco su tela.

PARLAMI DI PIÙ DELLA TUA COLLEZIONE E DELL'ASSOCIAZIONE 9915, DEI PROGETTI RECENTI E DI QUELLI FUTURI.

La Collezione Los Bragales è attiva da 45 anni. È nata negli anni Settanta, con acquisizioni di opere della Scuola di Parigi e di artisti dell'Informale, e ha debuttato nel mondo dell'arte contemporanea con l'edizione della fiera ARCO del 1992. In quell'occasione abbiamo acquisito dipinti degli anni Ottanta. Successivamente, tra Basilea, Frieze e ARCO, abbiamo iniziato a includere fotografia, video e installazioni. Attualmente la collezione conta circa 420 pezzi di artisti spagnoli e internazionali. L'associazione 9915 è stata costituita nel 2012 ed è composta da 90 collezionisti, tra membri effettivi, sostenitori e collaboratori. Teniamo i nostri soci costantemente aggiornati e condividiamo mensilmente con loro informazioni legali e fiscali. Abbiamo organizzato nove corsi presso la UIMP, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo di Santander (due dei quali proprio con la partecipazione di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo). Abbiamo incentrato le nostre riflessioni sul collezionismo, sugli attori del settore e sul mercato. Negli anni, abbiamo garantito tre borse di studio per artisti spagnoli in residenze all'estero e realizzato sette mostre di opere di proprietà dei soci e diverse visite e conferenze durante tutto l'anno. Riconosciamo l'importanza della comunicazione e delle relazioni tra i membri, che costruiscono occasioni di riflessione e scambio di conoscenze.

“Senza titolo” (2007), di Günther Förg, olio su tela.

SANTANDER È IN CONTINUA EVOLUZIONE. CHE COSA SI PROSPETTA PER GLI ANNI A VENIRE?

È una città con importanti realtà museali, come il Centro Botín e la sala ENAIRE, e nei prossimi due anni vivrà un'esplosione d musei e centri d'arte come il Reina Sofía- Archivo Lafuente, il nuovo Espacio Pereda del Banco Santander, il restauro del Museo di Belle Arti (MAS) e il nuovo Museo di Preistoria MUPAC. Ci saranno ben sette realtà museali dedicate all'arte moderna, contemporanea e preistorica. C'è poco da aggiungere sulla bellezza paesaggistica di Santander con le sue spiagge e le sue passeggiate. Anche la gastronomia è davvero eccellente; la città vanta cinque ristoranti stellati Michelin. Per concludere, consiglierei di visitare Santillana del Mar, Laredo, San Vicente de la Barquera e Potes, con i suoi Picos de Europa.