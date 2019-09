Il collezionista danese Christian Just Linde si racconta

4' di lettura

Imprenditore, classe 1972, Christian Just Linde appartiene ad una nuova generazione di collezionisti d'arte danesi meno ritrosi a parlare della propria passione per l'arte e dei propri acquisti, un lusso di cui per tradizione non si fa mostra. Lo abbiamo incontrato a Copenaghen durante la fiera per l'arte contemporanea Chart .



Da quando colleziona arte?

Ho iniziato 35 anni fa, quando ero un bambino. La mia prima opera d'arte è stato un acquarello di Pierre Alechinsky, un pittore del gruppo Cobra. Allora non esistevano gallerie a Copenaghen, ma c'erano dei mercanti d'arte, alcuni dei quali erano amici della mia famiglia. Uno di loro mi ha venduto l'opera ad un prezzo molto vantaggioso, gli sembrò divertente che un bambino si interessasse all'acquisto. Nello stesso anno (era il 1984) ho visitato per la prima volta Fiac .

La collezione privata di Christian Just Linde Photogallery11 foto Visualizza

E poi?

Poi sono andato a studiare all' Accademia d'arte a Firenze nel 1993-95, perché mi piaceva dipingere. Tornato da Firenze, dove non c'era una scena artistica contemporanea, ho sentito il bisogno di stare a contatto con l'arte, per cui alla fine degli anni ’90 ho iniziato a viaggiare per fiere. Nel 2000 ho visitato per la prima volta Art Basel e da allora giro in tutto il mondo, da Art Basel Miami Beach a Zona Maco in Messico, sono stato anche a Miart . Ogni anno cerco di scoprire qualcosa di nuovo.



E qui a Copenaghen, com'è la scena artistica?

Dagli anni 2000 è esploso l'interesse per l'arte contemporanea in tutto il mondo. La fiera Chart di Copenaghen si è ritagliata un suo spazio dedicandosi esclusivamente alle gallerie scandinave, il che la rende interessante anche per i collezionisti stranieri. Altre fiere internazionali hanno perso questo aspetto locale e sono tutte una uguale all'altra. Chart ha un concept forte e un programma intenso per cui arrivi qui e trovi tutto, dall'arte al design, alla ristorazione, ai concerti. Per noi locali è un ottimo luogo d'incontro.



Ci sono molti collezionisti in Danimarca?

Ce ne sono, ma sono molto discreti. Qui non si usa mostrare pubblicamente la propria collezione, come in Svezia. È molto radicato nella nostra mentalità il fatto di non ostentare la ricchezza. Non ci sono neanche benefici fiscali che invoglino ad aprire le collezioni al pubblico. Le grandi aziende che promuovono l'arte, per esempio, non aprono musei, ma preferiscono sostenere le istituzioni pubbliche. Io spero che in futuro ci sarà più apertura in questo senso e credo che effettivamente ci sarà un cambiamento, perché la gente viaggia e vede che nel resto del mondo i collezionisti mostrano le proprie collezioni. Io non ho un museo, ma le porte di casa mia sono aperte per chi è interessato.