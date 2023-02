Il Colosseo, monumento icona del Paese, non garantisce lavoro

Letizia Casuccio, direttore generale di CoopCulture

Molto più complessa è la partita dei bandi promossi dalla Consip, sono in corso alcune gare come Ercolano, e molte sono da bandire (Pompei, il Museo storico e parco del Castello di Miramare, le Gallerie degli Uffizi, Museo archeologico di Roma e altre). Dopo il Colosseo per quale gara state lavorando?

Stiamo partecipando al bando integrato di Ercolano e ci auguriamo che escano a stretto giro le gare su Pompei, gli Uffizi e Castel Sant'Angelo e la Reggia di Caserta. Abbiamo l'onore di gestire con le nuove gare Consip i Musei Reali di Torino, Ostia Antica e Palazzo Ducale a Mantova. Abbiamo vinto gare importanti come quelle della Gallerie dell'Accademia a Firenze e di Paestum, annullate poi però dalla sentenza del Consiglio di Stato perché è risultato prevalente il servizio di biglietteria. Secondo tale sentenza il progetto di valorizzazione doveva prevalere sulla parte economica. Si ha la sensazione che si stia procedendo senza strategie e linee guida nazionali da parte del MiC e, invece sarebbe necessario, per l'identità della cultura, puntare su linee condivise. Le gare Consip sono una diversa dall'altra evidenziando una disparità di trattamento nel mercato rispetto ai livelli occupazionali e alla qualità dei servizi da offrire.

Che cosa intende?

Una prima disparità deriva dal fatto che venga posta in gara un'attività non sostenibile: ad esempio in Puglia per i 16 luoghi della cultura tra Bari e Lecce, Consip ha prodotto un Piano Economico e finanziario ipotizzando ricavi per servizi aggiuntivi quali audio guide, visite guidate e del bookshop, poco verosimili e non basati su dati statistici storici.

Ma quali sono i problemi delle gare Consip e come migliorarle?

Tra i problemi più evidenti delle gare per i grandi attrattori come il Colosseo è lo spacchettamento delle attività culturali dalla biglietteria. Tra l'altro, questo è in netta discontinuità rispetto al modello concessorio: attività integrate sono preferibili a quelle frazionate, poiché assicurano una migliore capacità del gestore di dare un servizio di qualità. Come detto, per il Colosseo sono stati spacchettati i servizi, la gara è stata bandita solo per la biglietteria e l'attività didattica e le audioguide non sono in gara. La concessione originale prevedeva 12 siti, Tra cui Museo Nazionale romano, Terme di Caracalla (in foto) e Appia Antica, non sappiamo che fine faranno gli altri siti. E poi oltre al problema del servizio ai visitatori, c'è quello del personale. Nel caso del Colosseo non sappiamo la sorte delle 230 unità che sono in un'unica pianta organica. Avere esuberi sul Colosseo è singolare: il monumento icona del paese non garantisce lavoro. Anche più singolare sarebbe un processo di internalizzazione, attraverso ALES, l'in-house del Ministero della Cultura. Così come è altrettanto singolare che attività che creano reddito e occupazione svolte storicamente da aziende private specializzate siano internalizzate. Ma non si doveva ricorrere all'internalizzazione solo nel caso in cui ci fosse un evidente fallimento del mercato?

Alcuni dei 230 lavoratori del Parco Archeologico del Colosseo

Coopculture ricorrerà?

In genere Coopculture non ricorre, vedremo gli atti e valuteremo una decisione al riguardo.

Ma vi è un cambio dell'istituto giuridico che non prevede più la figura del concessionario, ma configura l'affidamento a un prestatore di servizi: vince chi fa l'offerta più vantaggiosa su quel determinato servizio, che ne pensa?

Ripeto si ha la sensazione che si proceda senza strategie e linee guide nazionali, si pone il tema sulla concorrenza delle imprese culturali. Sono in proroga da 20 anni oltre al Colosseo, Pompei, gli Uffizi, Castel Sant'Angelo e aver messo in gara uno di questi grandi attrattori senza prevedere evidenze pubbliche per gli altri non crea condizioni di par condicio. A pagarne le conseguenze sono le imprese e quindi i lavoratori, aziende e risorse umane e specializzate. Sarebbe il caso di aprire un tavolo di confronto tra Ministero e parti sociali sul rinnovo degli affidamenti, assicurando linee guida omogenee a tutela del lavoro.