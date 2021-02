Il colosso dell’immobiliare China Fortune ha dichiarato il default Schiacciato da 813,5 miliardi di debiti in scadenza la società di Shanghai si arrende e accusa il colpo dei vincoli imposti dalla Banca centrale di Rita Fatiguso

Schiacciato da 813,5 miliardi di debiti in scadenza la società di Shanghai si arrende e accusa il colpo dei vincoli imposti dalla Banca centrale

Il gigante dell’immobiliare China Fortune crolla sotto il peso di 5.3 miliardi di yuan di debito, pari a 813,5 miliardi di dollari, é il primo grande default nel settore considerato tra i più a rischio nell’ambito dell’economia cinese. A inizio anno la Banca centrale ha introdotto, infatti, un meccanismo per limitare al 40% il tetto dei prestiti delle banche statali al settore immobiliare. Il default di China Fortune rappresenta un chiaro esempio di come la regolamentazione del settore possa determinare il destino di aziende indebitate.



China Fortune e le sue sussidiarie sono andate in default per miliardi di yuan di debiti in scadenza e proprio mentre la società lottava per raccogliere il denaro sufficiente a fronteggiare un contesto difficile dal punto di vista della sostenibilità finanziaria.

La società quotata a Shanghai ha dichiarato di non essere riuscita a pagare 5,3 miliardi di yuan (813,5 milioni di dollari) di capitale e interessi sui debiti che includono prestiti bancari e fiduciari, non obbligazioni, dunque, secondo una dichiarazione rilasciata dalla stessa società.

Le motivazioni del default

China Fortune ha dichiarato di non essere in grado di trovare i soldi per far fronte ai pagamenti del debito a causa delle attuali condizioni economiche e del settore, insieme all'impatto dell'epidemia di Covid-19.

La società ha anche rivelato che stava cercando di raccogliere fondi ma che non è riuscita nell’intento. Il contesto macroeconomico, del settore industriale e del credito, in effetti, non sono i migliori. Soprattutto la capacità di spesa dei cinesi è penalizzata da una bassa crescita dei salari e dallo yuan forte, ma anche i tassi di interesse che in Cina non sono negativi.