Il comfort di guida Mazda si trasforma in scarpa

2' di lettura

Con oltre cento anni di esperienza alle spalle, il marchio di abbigliamento sportivo Mizuno e l'esperto costruttore automobilistico Mazda si sono uniti per creare un paio di scarpe da guida e comode anche per passeggiare. Il loro primo modello di calzatura, decisamente focalizzato sulla corsa e sulla gioia di guidare, sarà disponibile per i clienti giapponesi nel corso del 2022.

Lo stile

L'edizione limitata non è affatto confinata all'uso sulla strada. Con il suo stile minimalista, la sua forma d'eccellenza colpisce altrettanto sul marciapiede, soddisfacendo la richiesta di modelli monocromatici. Per ottenere questa tonalità di colore, la pelle sintetica nabuk grigia e la pelle bovina nera sono state combinate con fibra sintetica. Il look è stato ispirato dalla filosofia di design “Kodo - Soul of Motion” di Mazda, che si basa su forme fluide e su una eleganza non appariscente. L'obiettivo dichiarato sin dall'inizio era quello di arrivare alla perfetta simbiosi tra pilota, scarpa e vettura

Per Mazda, il divertimento di guida e la sensazione Jinba Ittai (l'unità tra cavaliere e cavallo, tra persona e veicolo) sono sempre al centro di tutto ciò che viene fatto.

La tecnologia

La scarpa da guida Mazda e Mizuno oltre al suo stile, offre anche eccellenti caratteristiche per la guida. La tecnologia della suola tonda della scarpa agevola una pressione del pedale delicata e controllata. Ciò la rende molto reattiva e fornisce a chi la indossa un ritorno istantaneo sulle prestazioni e sul comportamento dell'auto. Infine, la struttura di sostegno impedisce l'affaticamento delle gambe del guidatore e i crampi ai piedi. Il risultato: massimo comfort, anche nei lunghi viaggi.

E il comfort prosegue anche fuori dall'auto: Mazda ha prestato particolare attenzione per garantire che la scarpa da guida fosse anche un'ottima scarpa da passeggio. Sebbene la maggior parte delle scarpe da corsa e da guida si basi su suole dure e sottili per ottenere reattività. Il risultato finale è un prodotto che combina un'esperienza di guida più intensa e la praticità quotidiana, il tutto con un aspetto elegante e alla moda.