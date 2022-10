ll nostro comfort è sostenibile per l'ambiente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con i nostri sistemi puoi iniziare a risparmiare per davvero e consumare responsabilmente.



Le pompe di calore GREE ti permettono un abbattimento dei costi fino al 35% in meno rispetto ad un sistema tradizionale di riscaldamento.



Siamo tutti consapevoli della necessità attuale di ridurre i consumi e rivedere il nostro modello di gestione domestica delle utenze, sia per la scarsa reperibilità di fonti combustibili che per responsabilità etico-ambientale e, non da ultimo, per perseguire i principi guida del programma previsto dalla transizione ecologica che, tra i suoi pillar, conta anche quella energetica. Oggi, in Italia, l'80% dei sistemi di riscaldamento domestico poggia ancora sulla combustione di gas che produce emissioni ed è quindi dannosa per l'ambiente e per la salute dell'uomo.



Le nostre pompe di calore possono essere alimentate da fonti di energia rinnovabili e alternative alle tradizionali fonti fossili. Installare un impianto di questo tipo significa aderire al processo di decarbonizzazione, già in atto, e acquisire notevoli benefici per il proprio comfort e le proprie tasche.



Se è importante ripensare alla produzione di energia e al suo utilizzo responsabile, risulta fondamentale pensare a come risparmiarla.



Perché scegliere una pompa di calore?



Unico impianto



In un unico impianto puoi avere più funzioni: riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria.



Installazione più rapida e meno costi di manutenzione



Avendo un unico impianto, sia l'installazione che la manutenzione sono processi estramamente semplificati ed i costi collaterali che ne derivano, rispetto ad un impianto tradizionale a combustione, (controllo canna fumaria, controllo caldaia, etc.) sono ridimensionati.



Verso la carbon neutrality



Si dipende meno dalle fonti fossili e la casa è più sicura perché al proprio interno non è presente il gas e si azzerano le emissioni locali in atmosfera.



La nostra gamma di pompe di calore ARIA/ACQUA si compone di tre diverse tipologie d'impianto, che rispondono a differenti esigenze installative in termini di spazio, ubicazione e conformazione delle unità abitative e, non da ultimo, dei terminali scelti per le funzioni di raffreddamento e riscaldamento.



Le nostre soluzioni:



- MONOBLOCCO sistema composto da un'unica macchina che sta all'esterno. Nell'unità esterna si trovano la pompa ed il restante gruppo idronico. Queste pompe di calore sono idonee alla produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffreddamento;



- SPLITTATA con macchina esterna e interna collegate da tubazione frigorifera, per la quale è stato recentemente presentato al mercato anche la SOLUZIONE AD INCASSO per rendere più discreta l'installazione su balconi o muri perimetrali;



- ALL IN ONE che ha la medesima unità esterna della splittata con un'unità interna più articolata, perché contiene anche il serbatoio di accumulo dell'Acqua Calda Sanitaria.



La pompa di calore aria/acqua VERSATI, con tecnologia DC Inverter di ultima generazione, è un sistema per il comfort a 360° flessibile ed efficiente dal punto di vista energetico, oltre che green, poiché utilizza refrigerante R32 che è a basso impatto sul riscaldamento globale.



Può soddisfare tutte le esigenze di comfort:



- Riscaldamento con pavimento radiante, unità terminali, ma anche radiatori tradizionali ad alta temperatura;



- Raffreddamento con pavimento radiante o unità terminali;



- Produzione di Acqua Calda Sanitaria.



Il Wi-Fi è di serie. Accede a tutti i benefici fiscali: SUPERBONUS 110%, 65%, 50% e CONTO TERMICO.



Ideale sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni: può infatti sostituire in modo efficiente anche una caldaia tradizionale perché è in grado di riscaldare l'acqua fino a 65 °C.



I PLUS IN SINTESI



MULTIFUNZIONALITÀ: Riscaldamento, Raffrescamento e Acqua Calda Sanitaria



SOSTENIBILITÀ: refrigerante ecologico (utilizza R32)



SMART: controllo da remoto dei parametri della pompa di calore e creazione sistema di supervisione centralizzato via Modbus



ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA: COP fino a 5 grazie al compressore a doppio stadio, alla pompa di circolazione ad alta efficienza, ventilatori assiali DC brushless, scambiatore a piastre ottimizzato, tecnologia DC inverter di ultima generazione.



ALTO LIVELLO DI COMFORT: Silenziosità e controllo di temperatura preciso.



AMPIO INTERVALLO DI FUNZIONAMENTO: Il range di temperature esterne varia infatti da -25°C a ~ +35°C per il Riscaldamento, da -15 a +48°C per il Raffreddamento e da -25°C a +45°C per la Produzione di Acqua Calda Sanitaria. L’intervallo di temperatura dell’acqua in uscita, in modalità riscaldamento, è di 20 ~ 65 °C: ciò consente l’utilizzo di queste pompe di calore sia con pavimenti radianti, sia con terminali idronici, sia con radiatori a media temperatura.