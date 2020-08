Il comizio in spiaggia e la festa dell’Unità senza balere, è la campagna elettorale nell’estate del Covid In Veneto il governatore uscente Luca Zaia praticamente non farà campagna, forte di un sondaggio che lo dà addirittura sopra l'80 % contro il candidato del centrosinistra. In Liguria invece l’uscente (e favorito) Giovanni Toti, appoggiato da tutto il centrodestra, batterà palmo a palmo ogni spiaggia all'insegna del suo colore elettorale: l'arancione. di An.Ga.

Quella per le elezioni regionali si preannuncia una campagna elettorale «balneare». Mai si era votato in settembre. Con misure di sicurezza stringenti a causa dell’aumento dei contagi da Covid. Serve quindi massima cautela nel disegnare le strategie in vista del voto del 20 e 21 settembre prossimi, quando oltre a votare in sei Regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia) si sceglieranno i sindaci di oltre mille Comuni, oltre al referendum che potrebbe ufficializzare il taglio dei parlamentari.

Festa dell’Unità senza balere

Basti pensare alla festa dell’Unità iniziata a Modena il 26 agosto: niente balere e balli di gruppo, misurazione della temperatura all'ingresso per tutti, obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto (si può togliere quando si è a cena seduti) spettacoli dal vivo su prenotazione a cui possono accedere solo mille persone, obbligatoria la prenotazione anche per gli eventi gratuiti e sedie “fissate” per terra. Fino al 13 settembre a Ponte Alto, come da tradizione, si svolgeranno dibattiti, incontri, proiezioni di film e presentazioni di libri e sarà tutto all'insegna della sicurezza. «Chi partecipa ai dibattiti e chi entra nei ristoranti - ha spiegato ha spiegato il responsabile organizzazione del Pd nazionale Stefano Vaccari - sarà censito».

La campagna elettorale degli aspiranti governatori

Ma vediamo più nel dettaglio come si stanno muovendo i candidati governatori. Partendo dal Nord, in Veneto il governatore uscente Luca Zaia praticamente non farà campagna,forte di un sondaggio che lo dà addirittura sopra l'80 % contro il candidato del centrosinistra. In Liguria invece l’uscente (e favorito) Giovanni Toti, appoggiato da tutto il centrodestra, batterà palmo a palmo ogni spiaggia all'insegna del suo colore elettorale: l'arancione. In Toscana lo staff della candidata del centrodestra Susanna Ceccardi (Lega), distribuirà in spiaggia i racchettoni. Anche il candidato del Pd Eugenio Giani, politico di lungo corso, ha cercato di dare un tono pop alla sua campagna elettorale. E in spiaggia sono già arrivati palloni, cuscini gonfiabili, borracce, gel disinfettante e mascherine. In Campania il governatore-sceriffo Vincenzo De Luca rifuggirà dalle spiagge e punterà molto su video e contenuti social, ma nessun grande evento pubblico per evitare assembramenti. In Puglia per il governatore uscente Michele Emiliano (centrosinistra) niente spiaggia. Mentre il meloniano Raffaele Fitto batterà il territorio per tentare di tornare al timone della Regione, ha già governato dal 2000 al 2005.