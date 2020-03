Il commercialista del futuro secondo i giovani

Non ultimo occorre occorre porre l’innovazione al centro del progetto strategico della categoria con l’idea di creare valore anche dotandosi dei più avanzati strumenti digitali: software per la gestione degli adempimenti contabili e fiscali con il massimo grado di automazione possibile; blockchain proprietaria; strumenti di big data analytics; piattaforma di Crme gestionale di studio; strumenti di marketing evoluto; piattaforme per un presidio antiriciclaggio evoluto ed efficace.

Strumenti costosi e tecnologie complesse, ma alla portata di una comunità di oltre 117 mila commercialisti. La nostra professione non deve esitare di fronte alla sfida dell’innovazione rischiando così di perdere centralità a vantaggio di multinazionali della consulenza o di diventarne facile preda. Se ci riusciremo, non ci sarà ragione di temere per il futuro della professione: al fianco di ogni imprenditore ci sarà ancora un dottore commercialista di fiducia in grado di consigliarlo con competenza e sensibilità.

* Presidente Aidc Milano