Il commercio elettronico fa crescere gli stipendi nel digitale

Anche in questa parte del digitale non si guarda solo alle lauree in area Stem (Science, technology, engeenering and mathematics). «Proprio il creative director ha una formazione umanistica - precisa Policandri - anche se oggi deve essere necessariamente focalizzato sul digitale e sui social». Per Pagegroup l’offerta accademica resta disallineata rispetto al mondo del lavoro «ma qualcosa si sta muovendo, in particolare nelle business school si cominciano ad offrire corsi adeguati ai profili digitali richiesti». Profili che oggi si cercano anche oltre confine, alimentando così una piccola corrente di rientro dei cervelli.

«Sono tanti gli italiani emigrati anni fa con il primo boom informatico, ad esempio in Irlanda, che hanno accumulato anni di esperienza in giganti quali Google e Facebook - conclude Policardi -. Molti di loro ora stanno pensando di rientrare, anche per le incertezze legate alla Brexit». Almeno per i talenti della tecnologia, quindi, l’Italia sembrerebbe essere ancora attrattiva.